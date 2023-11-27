"Скифское золото" Крыма доставили из Амстердама в Киев

Национальный музей истории Украины, по словам руководства учреждения, будет хранить артефакты в Киеве до деоккупации Крыма. Руководство музея требует в этой связи беспрецедентной охраны коллекции.

Артефакты из четырех музеев Крыма, которые в свое время были выставлена в Амстердаме в рамках экспозиции "Крым: золото и тайны Черного моря", прибыли в Киев. В понедельник, 27 ноября, эту информацию подтвердили DW в Национальном музее истории Украины. В киевском музее отметили, что артефакты будут храниться в его фондах до деоккупации Крыма.

При этом генеральный директор музея Федор Андрощук подчеркнул, что приезд коллекции в Киев "возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину". "Они должны обеспечить ему беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины", - цитирует директора пресс-служба музея.

"Скифское золото". Предыстория

Напомним, с февраля по август 2014 года в археологическом Музее Алларда Пирсона в Амстердаме прошла выставка "Крым: золото и тайны Черного моря" ("De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee"). На ней были представлены предметы из коллекций Национального музея истории Украины и четырех музеев Крыма: Национального заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центрального музея Тавриды (Симферополь), Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Керченского историко-археологического заповедника.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись из Амстердама в Киев после завершения выставки. В то же время вокруг возвращения ценностей из крымских музеев на территорию, не подконтрольную украинским властям, возник судебный спор. Музеи Крыма, контролируемые Россией, настаивали на возвращении коллекции им. Киев возражал.

После почти 10 лет судебной тяжбы в Нидерландах судьи постановили передать артефакты государству Украина, а не находящимся в оккупации музеям Крыма. Согласно указу министерства культуры и информационной политики Украины, коллекции крымских музеев должны быть переданы на хранение в Национальный музей истории Украины.

Как сообщает музей, в ноябре 2023 года в Амстердаме предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев. В настоящее время специалисты обследуют состояние этих артефактов уже в столице Украины. Когда говорят о "скифском золоте", речь идет о 565 предметах, причем не только золотых. Это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет.

Генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук заверил: "Со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть".

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