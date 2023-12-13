ЕСПЧ продолжит рассмотрение "крымского дела" без участия РФ

Европейский суд по правам человека провел слушания по поводу нарушений прав человека в оккупированном Крыму без участия представителей России. Несмотря на бойкот Москвы, рассмотрение дела продолжится.

В Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду, 13 декабря, прошли слушания по делу "Украина против России". Это так называемое "крымское дело" основано на трех жалобах, поданных Украиной в ЕСПЧ в 2014, 2015 и 2018 годах. На слушаниях присутствовали представители украинской власти. Россия как страна-ответчица своих представителей на них не отправила.

Киев обвиняет Москву в грубых нарушениях ряда статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в аннексированном Крыму, в том числе гарантирующих право на жизнь, недопущение бесчеловечного обращения и пыток, право на свободу и безопасность, на справедливый суд, на свободу вероисповедания, право на образование и свободное передвижение. В Киеве утверждают, что системные нарушения прав человека, совершаемые и покрываемые оккупационными властями, происходят в Крыму с 2014 года.

Поскольку ситуация на аннексированном полуострове де-факто контролируется Москвой, Россия должна отвечать за грубые нарушения прав независимых журналистов, активистов, представителей крымскотатарского сообщества и украинцев, открыто выражавших протест против российской оккупации Крыма, заявили представители Украины в суде.

В декабре 2020 года ЕСПЧ признал "крымское дело" приемлемым для рассмотрения и подтвердил, что Россия осуществляет эффективный контроль территории полуострова с 27 февраля 2014 года.

Правительство России не контактирует с ЕСПЧ

В марте 2022 года Россия была исключена из состава Совета Европы (СЕ) за вооруженную агрессию против Украины, а с 16 сентября того же года официально перестала быть стороной ЕКПЧ. Однако "со страны, которая уже не является членом СЕ, не снимаются обязательства касательно действий, совершенных до того, как она перестала быть членом организации", заявила во вступительном слове председатель суда Сиофру О'Лири.

По ее словам, для общения с правительствами Украины и России по "крымскому делу" ЕСПЧ продолжает использовать "безопасный сайт". "Однако правительство России не отвечает на письма, которые суд размещает на этом сайте, и не дает никаких комментариев относительно доказательств, представленных страной-истцом", - сказала О'Лири. Такое поведение российских властей, согласно правилам ЕСПЧ, "не ведет к автоматическому одобрению жалобы страны-истца", но и не является основанием, чтобы прекратить рассмотрение жалобы. Поэтому слушания по "крымскому делу" ЕСПЧ провел без участия российской стороны.

Украина: Россия преследует всех, кто против оккупации Крыма

От имени Украины перед судьями в Страсбурге выступила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая. Она заявила, что 27 февраля 2014 года в Крыму произошел "военный переворот" и что с тех пор Россия несет ответственность перед ЕСПЧ за нарушения прав человека, совершенные представителями российской власти и силовых структур, а также за "кампанию политических репрессий, которую развернул на полуострове марионеточный режим РФ".

По словам Мудрой, практика систематических нарушений прав человека в Крыму была направлена прежде всего "против этнических и религиозных меньшинств, проукраинских активистов и журналистов, военнослужащих украинских вооруженных сил, и всех лиц, групп и организаций, которые выступали против российской оккупации". При этом, подчеркнула замминистра юстиции, "большое количество международных и неправительственных организаций отмечали нежелание российских властей расследовать массовые нарушения прав человека, совершенные ее представителями".

В ходе слушаний украинская сторона ответила на вопросы судей ЕСПЧ по материалам "крымского дела". В пресс-службе суда сообщили, что окончательное решение по этому делу "будет вынесено на более позднем этапе", но конкретной даты не назвали.

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