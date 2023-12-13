Украина против России: ЕСПЧ рассматривает "крымское дело"

Украина обвиняет РФ в систематическом нарушении Европейской конвенции о правах человека в аннексированном Крыму с февраля 2014 года. ЕСПЧ начал рассматривать "крымское дело" по существу.

В Европейском суде по правам человека в среду, 13 декабря, начались слушания по межгосударственному делу Украины против России, в котором Киев обвиняет Москву в "административной практике" систематических нарушении Европейской конвенции по правам человека в аннексированном Крыму с февраля 2014 года. "Крымское дело" касается и депортации в Россию украинских "осужденных" по сфабрикованным делам, а также преследований в отношении украинских политзаключенных.

Ранее ЕСПЧ счел приемлемыми ряд жалоб украинской стороны по этому делу и теперь рассмотрит их по существу. В то же время суд проверит приемлемость объединенных в одно межгосударственное дело исков, касающихся политзаключенных и передачи в Россию украинских "осужденных", сообщили в Страсбурге.

Слушания по этому делу публичные, однако после них суд приступит к закрытому обсуждению. На сайте ЕСПЧ сообщается, что решение будет вынесено позднее, но конкретные сроки пока не указываются.

ЕСПЧ рассматривает четыре иска Украины против РФ

На разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ находятся в общей сложности четыре иска Украины против России. Один из них - совместный с Нидерландами - о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса, включая дело о сбитом "Боинге" рейса МН17. Остальные два - это жалоба, в которой Россия называется причастной к целенаправленным убийствам политических оппонентов, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году. Кроме того, в суд поступило более 7400 индивидуальных заявлений, касающихся аннексии Крыма, войны на востоке Украины и событий в Азовском море, а также полномасштабных боевых действий России на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

Из-за войны против Украины Россия была исключена из Совета Европы16 марта 2022 года. После завершения шестимесячного переходного периода РФ официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Однако ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, поданные в отношении России, если они касаются событий, произошедших до 16 сентября 2022 года.

В мае 2022 года Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в законодательство, согласно которым решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению в России не подлежат.

В июле 2023 года суд отклонил единственную межгосударственную жалобу России против Украины, в которой Москва обвиняла Киев в гибели пассажиров рейса МН17, убийствах и похищениях мирных граждан и дискриминации русскоязычного населения. Жалоба была подана двумя годами ранее.

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