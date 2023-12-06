Любит Нетребко, дружит с Гергиевым. Что творит Юстус Франц?

Известнейший немецкий дирижер и пианист Юстус Франц давал концерты в аннексированном Крыму и входил в жюри конкурса имени Чайковского в 2023 году. Как такое возможно во время войны в Украине? Интервью DW с музыкантом.

Юстус Франц (Justus Frantz) - не только всемирно известный дирижер и пианист. Именно он в 1986 году создал Фестиваль федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival ), сделав его одним из крупнейших форумов классической музыки. Из-за выступлений в России и тесных связей с этой страной Франца из программы фестиваля убрали (все детали - по ссылке в статье DW). DW поговорила с ним после того, как история с отстранением стала достоянием широкой общественности.

DW: Господин Франц, кто получит звание человека года - Путин или Барби? В среду, 6 декабря, журнал Time огласит "победителя".

Юстус Франц: Признаюсь, я с полным списком кандидатов не знаком. Кто там еще?

- Певица Тейлор Свифт, участники забастовки голливудских сценаристов и актеров, Карл III...

- Знаете, с королем Карлом, тогда он еще был принцем, я часто встречался. Поэтому я с удовольствием надену и эту корону ему на голову.

- С британским королем вы знакомы, а что вас связывает с российским президентом?

- Я познакомился с ним, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга Собчака. Вместе со своей женой он часто приходил в оперу, где я дирижировал в тот момент. Для России это была настоящая сенсация - "Волшебная флейта" на немецком. Мне кажется, он был на нескольких показах. Там мы и познакомились.

- Ни после аннексии Крыма, ни после начала полномасштабного вторжения в Украину вы не оборвали своих связей с Россией. Вы даете концерты в аннексированном Крыму, в 2023 году вошли в жюри конкурса имени П. И. Чайковского. Как такое возможно? Даже тени сомнения нет? Вы уверены в том, что поступаете правильно?

- Для меня совершенно очевидно, что Крым играет очень большую роль в истории культуры России. Если я правильно ориентируюсь в истории, то до Хрущева Крым принадлежал России. Потом Хрущев, не спрашивая об этом никого, совершил типичную советскую несправедливость - и отдал Крым Украине. До этого Крым входил в Османскую империю, но он никогда не был украинским. Поэтому я не могу подвывать со всеми вместе, что это что-то неслыханное. Я уже говорил о том, что считаю это установлением исторической справедливости.

- А что вы скажете сегодня о войне в Украине, вы ведь ее так и не осудили?

- Вы знаете, мы, немцы, знаем толк в захватнических войнах. Разумеется, я - против любой войны! Я - абсолютный пацифист. Но я знаю также, что у каждой войны, как и у каждой болезни, есть своя предыстория. А предысторию войны в Украине мне объяснил у меня в доме Генри Киссинджер. Дословно: расширение НАТО могло бы привести к Третьей мировой. Но я - музыкант, почему вы не спросите меня про Бетховена или Чайковского?

- Вот следующий вопрос - как раз из вашей сферы. Вы сейчас наводите культурные мосты с Россией. Они разве не сожжены уже полностью?

- Сейчас все сожжено. Невозможно через границу в Хельсинки попасть (закрытие российско-финской границы. - Ред.). Но культура, и особенно музыка, никогда не может быть оружием. Это всегда мост! Ужасный министр пропаганды Геббельс (Joseph Goebbels) пытался использовать культуру как пропагандистское оружие. Я сопротивляюсь! Для меня культура - неприкосновенна. Она должна быть всегда. Мы должны делать все возможное, чтобы поддерживать связи. Культура - это лучшее средство.

- Можно ли быть уверенным в том, что Россия не использует культуру как оружие, выстраивая культурные мосты параллельно с войной в Украине?

- Мне такое никогда не приходило в голову. Вы, наверное, знаете, что на меня накинулись с упреками, потому что я был в жюри конкурса имени П. И. Чайковского. Но там было так много западных членов жюри (по информации на сайте конкурса, в жюри XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского были музыканты и деятели культуры из 18 стран мира, из Германии, помимо Юстуса Франца, были Вильфрид Штреле, Энгельберт Шмидт, Михаэль Массонг. - Ред.). И мы занимались исключительно судьбой молодых и очень талантливых музыкантов. Я горжусь этим! У меня в свое время была возможность поработать с Бернстайном и с Гербертом фон Караяном (Herbert von Karajan), поэтому сегодня я действительно хочу помогать тем, кто этого заслуживает.

- Вы были знакомы с Караяном. От вас наверняка не ускользнула новость о том, что театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера из-за его связей с нацистами.

- Да, конечно, и на очереди - следующий: Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler). А моим родственником был граф фон Мольтке (Helmuth von Moltke), он был генерал-фельдмаршал. И сейчас улицы, названные его именем, должны быть переименованы, потому что он якобы был колонизатором. Только у Германии на тот момент не было ни одной колонии. Моя семья была в Сопротивлении. Мой отец пошел на смерть ради своих гуманистических убеждений. Он был расстрелян, когда я еще не успел родиться. Это то, что оставило след. Иногда обстоятельства обязывают идти на какие-то компромиссы. Мы не знаем доподлинно, в какой ситуации и что именно Караян сделал.

- Сейчас стало известно об отстранении вас от вашего же "детища". Вы не боитесь, что за ваши выступления в России вам придется когда-то заплатить еще более высокую цену?

- Я вам так скажу. Я очень активно помогал Украине, основал фонд помощи Die Freundschaftsbrücke. Жертвам катастрофы в Чернобыле мы оказали большую помощь. Я лично приезжал с концертами в Украину. Еще два года назад я приглашал главного дирижера национального оркестра из Киева. Я стараюсь не быть односторонним, а всегда строить мосты как можно шире.

- Киссинджер при жизни был вашим гостем, недавно Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) была в вашем доме. А Анну Нетребко вы могли бы пригласить?

- Если моя гостиная не слишком маленькая для ее голоса! Я бы, конечно, был рад услышать ее пение у себя дома. Она пела в Мариинском театре на одном из своих первых выступлений в опере "Фигаро" партию Сюзанны, у нее - незабываемый голос (музыкант Юстус Франц был одним из первых иностранцев, начавших ставить оперы в Мариинском театре в начале 1990-х годов. Его "Свадьба Фигаро" стала ярким событием 1994 года. - Ред.).

- Раз уж вы заговорили про Мариинский. Вы поздравили своего друга Валерия Гергиева? 1 декабря 2023 года он был назначен директором Большого театра.

- Конечно, я его поздравил. Это невероятная задача! Как он собирается с ней справляться, для меня - загадка. Но он так устроен, что может дирижировать двумя операми за один вечер, причем разными. Я могу только сказать, что он - один из самых блестящих дирижеров, которых я знаю. Мы дружим уже на протяжении 20 лет, и уж точно не позволим политике нас поссорить.

- А свой 80-летний юбилей в 2024 году вы действительно планируете праздновать в России?

- Ну, если немцы меня больше не жалуют, то есть соблазн отметить юбилей в одном из самых красивых городов мира - в Санкт-Петербурге.

- Раз вам так нравится Россия, может, вы планируете получить российское гражданство?

- Нет, я - немец. А вот о виде на жительство в России я думаю.

- Как вы отреагировали на отстранение от фестиваля, который вы же сами и основали?

- Шлезвиг-Гольштейн - красивая земля, но есть еще много других, не менее красивых. Красивую музыку можно играть везде. Но этот фестиваль был связан с идеей о мире, и мы были уверены, что можем с помощью культуры объединить людей, преодолеть разногласия.

- Вы думаете, вам удастся заново выстроить сожженные мосты?

- Вы сейчас, конечно, в первую очередь думаете о России. А я стараюсь объединить мир. В "Филармонии наций" (уникальный международный оркестр "Филармония наций" был основан Францем в 1995 году. - Ред) играли представители разных национальностей, в том числе - из бывшей Югославии. В то время, как их родители стреляли в друг друга, молодое поколение музицировало вместе. У президента Германии Романа Херцога (Roman Herzog) во время этого выступления по щекам текли слезы...

- И вы могли бы объединить российских и украинских музыкантов?

- Такой концерт у меня уже был.

Смотрите также: