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Берлинская филармонияФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance
МузыкаГермания

Как музыканты Берлина помогают оркестрам из Украины

Павел Мыльников
37 мин. назад

Берлинский филармонический оркестр поможет Киевскому симфоническому оркестру и Молодежному симфоническому оркестру Украины с организацией их выступлений и покупкой музыкальных инструментов.

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Берлинский филармонический оркестр запустил программу поддержки Киевского симфонического оркестра и Молодежного симфонического оркестра Украины. Речь идет об организации возможностей выступлений и закупке музыкальных инструментов, пояснили в германской столице. Уже в 2022 году музыканты из Украины выступили в Берлинской филармонии по приглашению фонда столичного филармонического оркестра. Это способствовало регулярным контактам и желанию более тесного сотрудничества.

"Мы хотели бы продемонстрировать солидарность с украинскими музыкантами, которые в ужасных обстоятельствах пытаются сохранить музыкальную жизнь в Украине", - заявила представитель Берлинского филармонического оркестра Ева-Мария Томази (Eva-Maria Tomasi). Киевский симфонический оркестр "выступает важным посланником своей страны", давая концерты за пределами Украины, добавила Томази.

Молодежные оркестры Германии и Украины - старые друзья

Директор фонда Берлинского филармонического оркестра Андреа Цицшман (Andrea Zietzschmann) особо выделила важность дальнейшей творческой деятельности украинских музыкантов. Федеральный молодежный оркестр Германии сотрудничает с Молодежным симфоническим оркестром Украины с 2017 года, поэтому помощь этому коллективу является логичным шагом для Берлина, добавила она.

В свою очередь руководительница Молодежного симфонического оркестра Украины Александра Зайцева поблагодарила германскую сторону за поддержку. Новая программа не только является "символом отчетливой поддержки нашей Родины", но очень важна для Киева с практической точки зрения, поскольку предлагает перспективу тесного обмена, подчеркнула Зайцева.

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