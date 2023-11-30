Театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера Караяна

Требования убрать бронзовый бюст Герберта фон Караяна из фойе Ахенского театра (Theater Aachen) раздавались в последнее время все настойчивее. Причиной стали результаты последних исследований, которые показали, что знаменитый австрийский дирижер был более тесно связан с нацистами, чем это ранее представлялось в опубликованных биографиях. "Герберт фон Караян не был чистым листом в нацистскую эпоху, - отметила генеральный директор Ахенского театра Елена Цавара (Elena Tzavara) в интервью информационному агентству dpa в среду, 29 ноября. - Все это побудило нас снять бюст".

Этот бюст Герберта фон Караяна убрали из фойе теарта в Ахене и отдали в музей Фото: Theater Aachen/dpa/picture alliance

Герберт фон Караян - один из самых известных оркестровых дирижеров XX века. Он родился в австрийском Зальцбурге в 1908 году. Уже в 21 год он стал первым капельмейстером в городском театре Ульма на юге Германии. Позже, при нацистах, его карьера развивалась стремительно. Так, с 1935 по 1942 год он был генеральным музыкальным директором в городском театре Ахена, давал множество концертов и делал записи. После падения нацистского режима его профессиональная карьера продолжилась. В середине 1950-х годов Караян стал главным дирижером Берлинского филармонического оркестра и работал с ним на протяжении 35 лет, до конца своей жизни. Он оставил после себя одну из самых больших дискографий. Караян продолжал дирижировать и делать звукозаписи своих концертов вплоть до самой смерти в 1989 году в своем доме недалеко от Вены.

Связь с нацистами - вопросы остаются

Биографии звездного дирижера были посвящены десятки книг, о его жизни вышло как минимум три фильма. Несмотря на это, исследователи продолжают находить в его истории важные, но не до конца выясненные моменты, в том числе, о его взаимоотношениях с нацистами. В 1933 году, через два месяца после прихода к власти Гитлера, музыкант вступил в НСДАП, в которой состоял до 1945 года. Очень быстро Караян стал ключевым дирижером "третьего рейха", слыл любимцем Геббельса и Геринга, его отмечал Гитлер. Большинство своих выступлений Караян открывал гимном НСДАП. Многие музыканты отказывались работать с ним на одной сцене. Всем было хорошо известно об эксцентричности и честолюбии талантливого дирижера. Но свои политические взгляды он выражал столь неопределенно, что послевоенный музыкальный мир предпочитал смотреть на его прошлое сквозь пальцы. В то же время, безусловно, членство Караяна в нацистской партии создало ему нелестную репутацию и до сих пор вызывает много вопросов.

Музыкальный талант дирижера Караяна не вызывает сомнений, но вот о его роли в "третьем рейхе" до сих пор идут споры Фото: UPI/dpa/picture alliance

Генеральный директор Ахенского театра не уточнила, какая конкретно информация стала толчком к принятию решения убрать бюст Караяна из фойе. Возможно, речь идет об исследовании, проведенном венским историком Оливером Ратколбом. О нем было рассказано в 2012 году в том числе и на веб-странице австрийского общественно-правового телевидения ORF . Используя ранее недоступные материалы, историк изучил отношение звездного дирижера Караяна к национал-социализму. В частности, он рассказал о письмах с антисемитскими комментариями, которые Караян писал в юности, о несостыковках в связи с общественными показаниями дирижера и его членством в НСДАП, об использовании политических связей для продвижения своей карьеры, о жарких спорах музыканта с авторами его биографий и о том, что оригинальных исторических документов о Караяне практически нет.

Кроме заключений австрийского историка, обращают на себя внимание книга "Музыка в нацистском государстве" Фреда Приберга (Fred Prieberg) и 600-страничный труд Клауса Риле (Klaus Riehle) о нацистском прошлом дирижера и деле Уте Хойзер. Рецензия на последнюю была опубликована на веб-странице немецкой телерадиокомпании SWR в 2018 году. В книге идет речь о мрачной политической тени в биографии дирижера и поднимается до сих пор актуальный вопрос о роли Герберта фон Караяна в нацистской системе. Между тем бронзовый бюст Караяна, который убрали из фойе Ахенского театра, будет передан в местный городской музей "Центр Карла Великого". Также его можно будет увидеть на выставке "200 лет Ахенскому городскому театру", запланированной на 2025 год. Тогда же будет рассмотрена судьба театра во время "третьего рейха". Вместо Караяна генеральный директор хотела бы установить бюст Вольфганга Амадея Моцарта.

Смотрите текже: