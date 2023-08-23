"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

Американская журналистка Дороти Томпсон, работавшая в Берлине в начале 1930-х годов, взяла интервью у Гитлера, еще только рвавшегося к власти, и описала эту встречу в книге. Теперь ее издали и на немецком языке.

Знаменитая американская журналистка Дороти Томпсон, работавшая в начале 1930-х годов в Германии, еще до прихода национал-социалистов к власти долго искала возможность взять интервью у Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). В декабре 1931 года ей наконец удалось договориться об интервью. Встречу с лидером НСДАП назначили в самом роскошном берлинском отеле Kaiserhof. Дороти Томпсон было разрешено задать только три вопроса, предварительно согласованных с канцелярией Гитлера.

Что и как ответил будущий рейхсканцлер, а также свои личные впечатления о нем и о взрывоопасной ситуации в Германии журналистка подробно описала сначала в эссе для журнала Cosmopolitan, а затем в своей книге "I Saw Hitler!", которая вышла на английском языке в 1932 году. Впечатления Дороти Томпсон во многом оказались пророческими. Она удивительно точно описала опасность Гитлера и нацистской идеологии, назвав его "гениальным пропагандистом".

Обложка книги Дороти Томпсон "Я встретила Гитлера!" на английском языке Фото: Farrar & Rinehart, New York

В начале 1933 года национал-социалисты пришли к власти, вскоре американская журналистка была выслана из Германии. На сборы гестапо дало ей 24 часа. Новость о высылке Дороти Томпсон газета The New York Times опубликовала на первой полосе.

За творчеством известной журналистки внимательно следил министр пропаганды "третьего рейха" Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels). "Стыдно и возмутительно, что такие глупые женские создания, у которых вместо мозга может быть только солома, имеют право хоть что-то говорить против такой исторической глыбы, как фюрер", - так оскорбительно отозвался он о Томпсон в своем дневнике.

Выход книги на немецком языке

Этим летом книга Томпсон "Я встретила Гитлера!" ("Ich traf Hitler!"), включающая 46 фотографий с сопроводительными подписями, впервые в полном объеме вышла на немецком языке. "Впечатляющий и дальновидный анализ истории восхождения Гитлера", "Она была одной из самых влиятельных женщин Америки, среди ее знакомых в Европе были Зигмунд Фрейд и Бертольт Брехт: заново открыта великая журналистка и эксцентричная женщина Дороти Томпсон…" - так встретила выход немецкого издания пресса.

Обложка книги Дороти Томпсон "Я встретила Гитлера!" на немецком языке Фото: Das vergessene Buch, Wien, Illustration: Lukas Spreitzer

Стилистически в книге переплелись репортаж и очерк, портрет и психограмма. Автор анализирует поведение Гитлера, риторику и психологию его последователей. "Дороти Томпсон разрабатывает теорию популизма, очень актуальную и сегодня, - так подчеркивает важность книги и сегодня ее издатель Оливер Лубрих (Oliver Lubrich), профессор современной немецкой литературы и сравнительных исследований Бернского университета. - Она описывает ситуацию, в которой демократии терпят неудачу, а выборы могут привести к диктатуре. Также она рассуждает о том, при каких условиях то, что она наблюдала в Германии, было бы возможно и в США".

Маленький человек с большими амбициями

"Когда я вошла в комнату Адольфа Гитлера, я была уверена, что встречу будущего диктатора Германии. Но не прошло и пятидесяти секунд, как я убедилась, что это не так. Примерно столько времени потребовалось, чтобы оценить поразительную незначительность этого человека, который держал мир в напряжении…" - так начинается книга.

Семь лет журналистка искала встречи с рвущимся к власти лидером нацистов. Но он старательно избегал встреч с иностранными корреспондентами, особенно американскими. Ситуация изменилась, потому что Гитлер почувствовал свою силу, - к такому выводу пришла Дороти Томпсон. "Гитлер рвется к власти… теперь он готов обратиться к миру. И поэтому он согласился дать мне интервью".

Выступление Гитлера в Дортмунде 9 июля 1933 года Фото: akg-images/picture alliance

Еще за год до того, как Гитлер стал рейхсканцлером, Томпсон была убеждена, что нацистам в ближайшие месяцы удастся прийти к власти. И в этом она не была одинока. "Если вы придете к власти, а я исхожу из того, что это произойдет, что вы сделаете для рабочего класса Германии?" - так звучал ее первый вопрос Гитлеру. "Если вы придете к власти, отмените ли вы действие конституции Германской республики?" - поинтересовалась она далее. Кроме того, Томпсон предполагала, что в случае прихода Гитлера к власти начнется новая конфронтация с Парижем, о чем она и спросила: "Что вы сделаете для международного разоружения и как вы будете обращаться с Францией?" Гитлер не ответил на первый вопрос, поэтому Томпсон задала его снова. Но полноценного ответа так и не дождалась. Гитлер заявил, что не собирается раскрывать подробности своей программы врагам, чтобы они могли ее украсть.

"Он бесформенный, почти безликий человек, чье выражение лица напоминает карикатуру, человек, чье телосложение производит впечатление состоящего из хрящей без костей. Он незначительный и многословный, неуравновешенный и неуверенный в себе. Он - воплощение маленького человека", - таким увидела Гитлера Дороти Томпсон. По мнению издателя книги Лубриха, то, что журналистка описала демагога нелепым в его попытке раздуть собственную значимость, не мешало воспринимать его как страшную угрозу. "Только глаза особенные. Темно-серые и навыкате - в них есть поразительный блеск, который часто встречается у гениев, алкоголиков и истеричных людей, - отметила Дороти Томпсон. - Его лицо - это лицо актера... Он удивительно жеманный. Готова поспорить, что он оттопыривает мизинец, когда пьет чай".

Первая леди американской журналистики

Дороти Томпсон родилась в 1893 году в Ланкастере, штат Нью-Йорк, в семье проповедника методистской церкви и домохозяйки. Ей было восемь лет, когда умерла ее мать. Благодаря отцу, у девочки была возможность учиться бесплатно, поэтому в 15 лет она поступила в колледж в Чикаго, а затем закончила Сиракузский университет (кстати, в числе его выпускников и нынешний президент США Джо Байден). В возрасте 26 лет Томпсон уехала в Европу и стала первой женщиной-корреспондентом крупных американских газет в Вене, а затем в Берлине. В 1927 году, по случаю десятой годовщины Октябрьской революции, она была приглашена в Москву, где задержалась на полтора месяца.

Журнал Time в 1939 году объявил Дороти Томпсон самой влиятельной женщиной США Фото: Time, Bild: Peter A. Nyholm

После изгнания из нацистской Германии в 1934 году Томпсон стала самой известной обозревательницей и радиоведущей в Соединенных Штатах, то и дело предупреждая в своих текстах и выступлениях об опасности нацистского режима. Американка помогала организовывать переезд немецких писателей-антифашистов в США, поддерживая их деньгами и жильем. Ей удалось устроить участие Томаса Манна (Thomas Mann) и других эмигрантов во Всемирной выставке в Нью-Йорке, после которой они были приглашены на торжественный прием в Белый дом. В 1939 году журнал Time поместил Дороти Томпсон на обложку и объявил ее самой влиятельной женщиной в Соединенных Штатах наряду с первой леди Элеонорой Рузвельт.

Во время Второй мировой войны журналистка обращалась к своим слушателям в Европе по радио на немецком языке. Судьба активистки, осуждавшей расцвет нацизма в Европе и его проявления в США, легла в основу художественного фильма "Женщина года", вышедшего в 1942 году. Дороти Томпсон трижды была замужем, в том числе за Синклером Льюисом, первым американцем - лауреатом Нобелевской премии по литературе. Она скончалась в январе 1961 года в Лиссабоне.

Книга "Я встретила Гитлера!" в переводе Йоханны фон Коппенфельс (Johanna von Koppenfels) вышла в июне 2023 года в венском издательстве Das vergessene Buch ("Забытая книга"), поставившем перед собой задачу донести до широкой публики незаслуженно забытые произведения первой половины ХХ века.

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