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Йозеф Геббельс

Йозеф Геббельс - рейхсминистр народного просвещения и пропаганды "третьего рейха".

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Контекст

Бывшая загородная резиденция Геббельса

Берлин хочет снести виллу Геббельса

Берлин хочет снести виллу Геббельса

Речь о той самой вилле Геббельса, которую, по утверждению российских СМИ, купил Владимир Зеленский.
Культура26 марта 2024 г.
Дирижер Герберт фон Караян, 1967 г.

Театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера Караяна

Театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера Караяна

Герберт фон Караян - выдающийся дирижер. Однако из-за связей с нацистами в "третьем рейхе" его фигура вызывает споры.
Культура30 ноября 2023 г.
Американская журналистка Дороти Томпсон

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

В 1931 году журналистка из США Дороти Томпсон взяла интервью у Гитлера и написала о нем пророческую книгу.
Литература23 августа 2023 г.
Первая модель "народных приемников" носила название VE 301

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды

Ровно 90 лет назад в Берлине был представлен "народный радиоприемник". Путь к манипулированию массами был открыт.
Культура18 августа 2023 г.
10 мая 1933 года в Берлине

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"

10 мая 1933 года в Германии горели книги. Это стало мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов.
Культура10 мая 2023 г.
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1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти

1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти

Адольф Гитлер пришел к власти 90 лет назад, лидер НСДАП получил должность рейхсканцлера. Как это произошло?
Политика2 февраля 2023 г.12:34 мин.
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