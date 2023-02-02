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Йозеф Геббельс
Йозеф Геббельс - рейхсминистр народного просвещения и пропаганды "третьего рейха".
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Контекст
Берлин хочет снести виллу Геббельса
Берлин хочет снести виллу Геббельса
Речь о той самой вилле Геббельса, которую, по утверждению российских СМИ, купил Владимир Зеленский.
Культура
26.03.2024
26 марта 2024 г.
Театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера Караяна
Театр в Ахене убрал бюст знаменитого дирижера Караяна
Герберт фон Караян - выдающийся дирижер. Однако из-за связей с нацистами в "третьем рейхе" его фигура вызывает споры.
Культура
30.11.2023
30 ноября 2023 г.
"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека
"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека
В 1931 году журналистка из США Дороти Томпсон взяла интервью у Гитлера и написала о нем пророческую книгу.
Литература
23.08.2023
23 августа 2023 г.
Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды
Как радио стало главным оружием нацистской пропаганды
Ровно 90 лет назад в Берлине был представлен "народный радиоприемник". Путь к манипулированию массами был открыт.
Культура
18.08.2023
18 августа 2023 г.
Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"
Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"
10 мая 1933 года в Германии горели книги. Это стало мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов.
Культура
10.05.2023
10 мая 2023 г.
1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти
1933 год в Германии: как Гитлер пришел к власти
Адольф Гитлер пришел к власти 90 лет назад, лидер НСДАП получил должность рейхсканцлера. Как это произошло?
Политика
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
12:34 мин.
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