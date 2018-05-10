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10 мая 1933 года в Берлине
Фото: picture-alliance/AP Photo
КультураГермания

Как национал-социалисты очищали "немецкий дух"

Ефим Шуман
16 мин. назад

10 мая 1933 года на площадях немецких городов горели книги. Эта акция стала мрачной прелюдией к 12-летнему господству национал-социалистов. Какие книги они сжигали? И почему?

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Публичное сожжение книг на площадях университетских городов Германии - одна из самых черных страниц в истории немецкой культуры. Национал-социалисты считали эту акцию исключительно важной с идеологической точки зрения. Поэтому и провели ее спустя всего четыре месяца после прихода Гитлера к власти.

Но еще до этого, в последние годы Веймарской республики, студенческие организации Германии были настроены пронацистски, в их руководстве господствовали шовинистические, антисемитские настроения. Формально именно Союз немецких студентов, а не созданное нацистами новое министерство народного просвещения и пропаганды, стал инициатором "Акции против антинемецкого духа" (так это назвали официально).

Духовная отрава

В середине апреля 1933 года были опубликованы тезисы, объясняющие, что именно понимается под "антинемецким духом". В виде плакатов, напечатанных красным шрифтом, они были расклеены по всем немецким университетам. Главными врагами "немецкого духа" объявлялись произведения, написанные евреями, коммунистами, социал-демократами, либералами и "декадентами". Тогда же была дана команда к сбору книг, которые предполагалось предать огню.

На сборном пункте
На сборном пункте "вредных" книг, предназначенных для сожжения. Полиция помогаетФото: Getty Images/Hulton Archive

Студенты чистили домашние библиотеки родителей, изымали "вредную" литературу в университетских хранилищах и книжных магазинах, призывали "всех патриотов Германии" носить на сборные пункты из дома найденную "духовную отраву"…

Само сожжение книг 10 мая 1933 года происходило в высшей степени организованно. Министерство пропаганды подготовило лозунги, которые скандировали, бросая книги в огонь. Их заранее разослали циркулярным письмом. Сам Геббельс выступил на одной из центральных площадей Берлина, где был разложен гигантский костер из книг. "Немецкая нация очищается!" - с пафосом восклицал Геббельс.

Вакханалия началась одновременно в 22 университетских городах Германии. Сначала прошли митинги, с наступлением темноты начались факельные шествия, само сожжение книг состоялось, согласно спущенному сверху расписанию, с одиннадцати вечера до полуночи. Шпалерами стояли штурмовики СА и отряды гитлерюгенда, гремели барабаны... Немецкие радиостанции вели прямые трансляции, восторженно комментируя происходящее.

Так как в некоторых районах Германии 10 мая шли проливные дожди, то, к сожалению нацистов, "Акцию против антинемецкого духа" там пришлось перенести. Поэтому, скажем, в Гамбурге она прошла 15 мая, а в Гейдельберге и Кельне еще через два дня. Публичное сожжение книг происходило в "третьем рейхе" и позже, но это было первым и самым массовым.

Нацисты и цвет немецкой литературы

Только в день 10 мая 1933 года и только в одном Берлине в огонь были отправлены книги 94 писателей. Позже, по всей Германии, - еще двухсот. Среди тех, чьи имена выкрикивали студенты-нацисты, бросая их книги в огонь, - цвет немецкой литературы: Бертольд Брехт, Томас Манн, Стефан Цвейг, Эрих Кестнер, Ремарк, Фейхтвангер... И не только немецкой. В костер были отправлены книги Хемингуэя, Джека Лондона, Ярослава Гашека, Маяковского, Бабеля, Ильфа и Петрова, Зощенко, Горького, Эренбурга...

"Герои" вакханалии в БерлинеФото: Getty Images/Keystone

Это было только начало. Пройдет всего несколько лет, и сбудется пророчество Генриха Гейне, вложенное им в уста одного из героев трагедии "Альманзор" (1821): "Это была лишь прелюдия. Там, где сжигают книги, в конце концов, будут сжигать и людей".

90 лет назад томики Гейне тоже бросали в огонь - 10 мая 1933 года.

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