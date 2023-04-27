Глава издательства Freedom Letters о книжном рынке в России

Генеральный директор премии "Большая книга" выступил против войны, уехал из России и основал издательство Freedom Letters. Здесь будут печататься книги, которые не могут быть изданы в России.

Бывший генеральный директор самой престижной российской литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе в апреле этого года объявил об открытии нового издательства за пределами России. Оно печатает эмигрировавшего в Германию писателя Сергея Давыдова, знаменитого киевского русскоязычного поэта Александра Кабанова и переиздает "Большую пайку" Юлия Дубова - роман, в герое которого легко угадывается Борис Березовский. Корреспондент DW поговорил с издателем о его планах и о том, что происходит сейчас с книгами в России.

DW: Как можно описать ваше издательство прямо сейчас? Это такой стартап? Я вижу, вы сейчас публикуете вакансии?

Георгий Урушадзе: Это вакансии на волонтерские позиции. Да, это стартап. Можно сказать, что мы в гараже ваяем новый Amazon. Это шутка, конечно. На такое мы не замахиваемся. Во всяком случае на настоящем Amazon мы уже продаемся, так что все хорошо.

- Я не совсем понял, будет ли ваше издательство выпускать бумажные книги? Или только электронные?

- Сначала я думал, что мы только к осени начнем заниматься бумажными книгами, но сейчас появились возможности все сделать довольно быстро. И спрос большой у книжной торговли.

- Книжная торговля, о которой идет речь, находится за пределами России?

- За пределами России, но думаю, что так или иначе книги все равно будут попадать в Россию. И с туристами, и с посылками, и как-нибудь еще. Посмотрим. У российской книжной торговли нет никаких причин не брать наши книги на реализацию - наверное, кроме сложных для них тем. Книгу Сергея Давыдова могут, наверное, и не взять. Но я думаю, что это настолько сильный и хороший роман, что он дорогу себе найдет.

- Книгу Давыдова могут не взять из-за ЛГБТ-тематики? Российский закон ее запрещает.

- Конечно. Но, понимаете, закон этот странный и может трактоваться как угодно. В принципе, по этому закону нельзя ничего распространять, а продажа книг - это распространение. То есть книжные магазины могут просто испугаться каких-то проблем. Кроме того, сейчас в стране расцветают доносы, начнутся какие-нибудь обращения в компетентные и не очень органы. В общем, посмотрим. Я готов к разным приключениям. Это даже интересно.

- А в каких странах живут люди, причастные к вашему издательству? Сергей Давыдов, насколько я понимаю, живет в Германии - в Штутгарте.

- Один из наших корректоров живет в Голландии, один из наших верстальщиков живет в Латвии, вчера пришел первый донат - из Берлина. Все люди разъехались по миру. В Москве кто-то тоже есть. Я их призываю работать под псевдонимом на всякий случай. Тут главное не бояться, но всегда иметь "план Б".

- А вы сами где, если не секрет?

- Я сам за время подготовки сменил несколько стран. В основном, я в Лондоне.

- Что происходит в России сейчас на книжном рынке?

- Во-первых, государство до книжек по-настоящему не добралось. Это не приоритет. Потому что книжки - они для особо умных. Таких не очень много. Буквально несколько лет назад книга Ходорковского продавалась в магазине "Москва" - причем на приоритетной выкладке, все ее видели. Во многих процессах принимали участие и нынешние z-патриоты, и нынешние уехавшие либералы. Никому и в голову не приходило кого-то сегрегировать. Книжный рынок - он в этом смысле особенный. Его не воспринимают как идеологический фронт.

Следующий мазок. Поскольку много людей уехало и перестало издаваться в России, казалось, освобождается поляна для z-патриотов. Пиши не хочу. Издавайся. Тебя поставят. Отрекламируют. Дадут все ресурсы. Прошло больше года. И ничего! Они пытаются делать какие-то фестивали, пытаются декламировать свои стихи - как правило, очень плохие. Есть в этих кругах несколько сильных авторов, но их очень мало. И новых как-то не появляется!

Книги издательства "Freedom Letters" Фото: Freedom Letters

Следующий мазок. Мне кажется, что власть относится к z-писателям и оголтелой публике, которая в телеграм-каналах пишет, что надо срочно проводить культурную специальную операцию, как к клоунам. Хотя профессия клоуна - она достойная, а это совсем никчемные люди. Им не дают ни денег, ни нормальной площадки, они бесятся и пишут доносы. Поэтому пока все не так плохо. Те, кто ждал немедленных костров на Опернплатц - наверное, разочарованы. Государство по части книжек действительно ведет себя по-умному. Не надо запрещать, потому что запретный плод сладок. Все начнут за этим гнаться, читать и так далее. Надо не обращать внимания. О том, что я создал издательство, написало единственное СМИ в России - это "Новая газета". Но информация хорошо разошлась по блогосфере и большую роль в рекламе сыграли z-патриоты. Они начали писать, какое же это безобразие. И все поняли: хорошие сапоги, надо брать.

- А как вы сами смотрите на будущее российского книжного рынка?

- Пространство все равно сжимается. Есть много тем, на которые писать нельзя. И авторы просто не работают над этими темами - зачем впустую работать. Мы готовы взять эти тексты. Главный вопрос, сколько эта хтонь продлится. У меня есть ощущение, что она продлится не очень долго, а в масштабе историческом вообще пролетит как один миг. Сейчас прошли первые 14 месяцев. На книжном рынке катастрофы не случилось: сильные авторы, выступающие против войны, могут продаваться в книжных магазинах. На Дмитрия Глуховского дело завели, а его издатель сказала, что все равно хочет его печатать. Это смелое и дальновидное заявление.

- Вам не кажется, что чем хуже дела идут в России, тем лучше будет вашему издательству?

- Нет. Я за свое издательство спокоен. У меня нет позиции, что чем хуже в России, тем лучше нам. У нас огромное количество интересных идей, тем и авторов. В мае мы издадим совершенно чудесную книгу. Человек написал: "Можно ли вам прислать?" Конечно, можно. И через десять минут я был счастливым издателем, потому что я открыл нового гения. Я желаю всем, кто внутри России - и писателям и издателям - выжить. Сохранить себя и свою позицию. Одна из тем - я считаю, что нам нужно фиксировать происходящее в России, изучать феномен z-патриотов, всей z-пропаганды, готовить кейсы если не для Гаагского суда, это не наше дело, то хотя бы для суда истории. По-настоящему независимое издательство не зависит от того, что происходит в России. У нас есть своя программа, мы ее делаем и дальше будем делать.

- Но вы антирежимное издательство?

- Нас сравнивают, конечно, с "Посевом". Я категорически возражаю. Потому что мы не издательство, которое против "советской власти". "Советскую власть" таким образом не победить. Она периодически прикидывается мертвой, потом оживает, возрождается и опять устраивает всем "кузькину мать". Наша задача - протянуть руку тем, кто хочет этой руки. Мы, конечно, можем фиксировать, как страна сваливается в какую-то бездну. Но спасти можно только людей - в индивидуальном режиме. Понимаете, кто бы не пришел дальше, даже если случится "демократическая революция", и кто-то новый придет… Проблема в том, что он будет действовать теми же методами, которыми действует нынешняя власть: жесткая пропаганда, жесткая сегрегация, жесткие уголовные наказания против тех, кто против. И точно не хочется быть к этому причастным. Революция, какая бы ни случилась, будет пожирать своих детей. Наша же задача - думать о культуре с большой буквы, о спасении индивидуумов, будущих поколений и так далее. Думаю, что Россия на ближайшие два-три поколения неисправима, по крайней мере, книжными делами. А к политическим делам я отношения иметь не хочу.

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