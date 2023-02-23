Генпрокуратура РФ направила в суд дело писателя Глуховского

Дмитрия Глуховского обвиняют в распространении "фейков" о действиях армии России в Украине. Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении российского писателя Дмитрия Глуховского. Дело о "фейках" об армии России направлено в Басманный районный суд Москвы, сообщило ведомство в среду, 22 февраля.

По версии следствия, Глуховский весной 2022 года публиковал в социальных сетях "фейки" о бомбардировках жилых районов, больниц и школ Украины под видом достоверных сообщений. Приводимые в сообщениях писателя доказательства "были искусственно смонтированы", считают следователи.

Внесен в реестр СМИ-"иноагентов"

В 2022 году министерство внутренних дел России объявило Глуховского в розыск. В том же году писатель, наряду со многими деятелями культуры осудивший войну России против Украины, был внесен в список СМИ-"иностранных агентов". Суд в РФ заочно избрал уехавшему из страны Глуховскому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дмитрий Глуховский является автором серии романов "Метро". Экранизация его романа "Текст" в 2021 году принесла писателю премию Российской академии кинематографических искусств "Ника" за лучшую сценарную работу.

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