Берлин хочет снести виллу Геббельса

Речь о той самой вилле Геббельса, которую, по утверждению российских СМИ, купил Владимир Зеленский. История с украинским президентом - чистой воды фейк. Но что не так с виллой?

Не так с этой виллой практически все. Причем Берлин думает снести не только бывшую загородную резиденцию нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса (Joseph Goebbels), но и здания, построенные рядом с ней позднее - во времена ГДР.

История комплекса зданий на Богенском озере

В 1936 году Геббельс получил от Берлина фактически в подарок Богенское озеро (Bogensee), расположенное в пригороде, и прилегающую к нему землю, на которой он повелел построить особняк. В здании было водоснабжение и канализация, система кондиционирования воздуха, кинотеатр, каминный зал с панорамными окнами, а под домом - бункер. В этой вилле Геббельс проводил свободное время, активно развлекаясь с любовницами. Последний раз одного из главных нацистских преступников видели в доме у озера в апреле 1945 года - незадолго до его самоубийства.

После окончания Второй мировой войны Советская военная администрация подарила резиденцию Геббельса Союзу свободной немецкой молодежи (FDJ) - восточногерманскому комсомолу. В здании открыли элитную школу по подготовке молодых социалистических лидеров. Первые занятия проходили в помещениях виллы, но со временем на прилегающей территории были построены новые учебные и жилые комплексы. Ежегодно сюда приезжало около 500 студентов.

Занятия в высшей школе FDJ Фото: Kindermann/United Archives/picture alliance

После исчезновения ГДР с политической карты мира в бывшей кузнице комсомольских кадров стали обучать различным профессиям подростков из неблагополучных семей. В одном из зданий открылся отель. Недолгое время в корпусах на Богенском озере проводились различные международные конгрессы. Однако к концу 1990-х все заглохло - расходы были слишком велики, комплекс себя не окупал.

Сейчас все здания, включая нацистскую "дачу", имеют весьма плачевный вид. Территорию основательно разграбили, и о былой роскоши мало что напоминает.

Откуда информация, что виллу Геббельса купил Зеленский?

В декабре 2023 года в российских СМИ вдруг появилась информация о том, что бывшую виллу Геббельса якобы купил президент Украины Владимир Зеленский - через подставных лиц и якобы принадлежащую ему офшорную фирму. "С 2000 года городское правительство Берлина пыталось сбагрить кому-нибудь недвижимость с нацистским душком. Желающих не находилось, но тут, наконец, нарисовался Зеленский", - написала "Комсомольская правда" . Компания Berliner Immobilienmanagement (BIM) , управляющая недвижимостью в немецкой столице (а именно Берлину до сих пор и принадлежит вилла Геббельса), в интервью информационному агентству dpa полностью опровергла заявления российской прессы.

По словам экспертов BIM, документы, курсирующие в интернете и якобы, как утверждают российские сайты и каналы, подтверждающие факт покупки, - стопроцентный фейк. А сотрудница BIM, на которую ссылаются журналисты РФ, никогда в этой компании не работала. О том, что информация о покупке Зеленским виллы была сфальсифицирована, подробно писали и сотрудники редакции Faktencheck новостного агентства AFP.

Вилла Геббельса и комсомольская школа все еще принадлежат Берлину

Как мы уже сказали, в данный момент и бывшая загородная резиденция Геббельса, и все здания бывшей комсомольской школы все еще принадлежат федеральной земле Берлину. Хотя и находятся за пределами столицы - в Бранденбурге: от центра города до Богенского озера на машине и без пробок - минут 45 езды. Места красивые, озеро живописное, однако есть много разных "но".

Комплекс зданий на Богенском озере, вид сверху Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

По оценкам Берлина, на то, чтобы привести данный комплекс зданий и территорию в подобающий вид, потребуются многомиллионные инвестиции. Такие деньги в данный момент потратить не готовы ни близлежащие общины, ни федеральная земля Бранденбург, ни федеральное правительство Германии.

С покупателями - сложно. "Что касается возможной продажи собственности частным третьим лицам, земля Берлин также должна быть уверена, что территория не попадет в "недостойные" руки - из-за ее истории, - ответили на запрос DW в пресс-службе Berliner Immobilienmanagement. - Поэтому мы всегда должны действовать здесь с большой осторожностью". Надо думать, главное опасение - чтобы объект не попал в руки неонацистов, которые сделали бы из здания культовое "место встреч" или что-то вроде того.

20 лет запустения. Что же будет с виллой Геббельса под Берлином?

Судьба зданий на озере решается уже более 20 лет. Берлину, выражаясь прямолинейно, надоело платить за абсолютно бесперспективный объект. А именно таковым, по мнению столичных чиновников и специалистов по недвижимости, он и является на данный момент. Ежегодное поддержание его в более-менее жизнеспособном виде обходится столице Германии в 280 тысяч евро, то есть в совокупности на комплекс и территорию уже потрачены миллионы - без какой-либо надежды на то, что траты окупятся.

Бывшая вилла Геббельса Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

"Berliner Immobilienmanagement GmbH осознает, что в случае с данным комплексом на Богенском озере речь идет об объекте, представляющем особую историческую ценность (...), однако компания должна рассматривать данное имущество и с точки зрения недвижимости", - отмечает пресс-служба BIM. По словам представителей компании, они как поставщики услуг в сфере недвижимости земли Берлин обязаны, в том числе и в интересах налогоплательщиков, следить за рентабельностью собственных активов. Факты, как они говорят, очевидны: "объект пустует уже более 20 лет, состояние зданий продолжает ухудшаться, и до сих пор нет концепции долгосрочного, экономически жизнеспособного использования".

Современное жилье, музей или просто лес?

"У земли Берлин нет собственных финансовых ресурсов для развития объекта из-за напряженной бюджетной ситуации", - жалуется BIM. В свою очередь близлежащая к комплексу зданий община Вандлиц, а также все те, кто радеет за сохранение зданий на Богенском озере, требуют введения пятилетнего моратория на снос. Напряженные переговоры о том, как можно использовать недвижимость, продолжаются. Пока стороны не пришли к общему знаменателю, а нервы уже на пределе.

По словам BIM, компания в 2019 году ознакомила общественность с технически и экономически обоснованными вариантами использования объекта. По мнению берлинцев, территорию следует перекроить под жилой фонд с потенциалом до 4000 квартир, однако местный муниципалитет отказывается от жилищной застройки таких масштабов.

Если здания снесут, Берлин, вероятно, никак не будет использовать освободившиеся гектары. Вокруг объекта - леса, озера, заповедные зоны, и территория органично впишется в этот ландшафт.

Однако решения о сносе пока нет. Будет ли на территории музей, напоминающий о темном прошлом, или тут создадут экологически чистый оазис пригородного жилья, покажет время.

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