Документальный фильм DW: Классика под свастикой

Тогда как Анита Ласкер-Вальфиш играла в оркестре Освенцима, чтобы выжить, известный дирижер Вильгельм Фуртвенглер выступал для нацистов на концертах. Документальный фильм DW о роли классической музыки в "третьем рейхе".

Когда 17-летняя Анита сошла на железнодорожную платформу Аушвиц-Биркенау, она была уверена, что ее ждет смерть. Стоял декабрь 1943 года, и незадолго до этого она стала свидетельницей того, как были депортированы и бесследно исчезли ее родители. "Вот и моя последняя остановка", - так вспоминает об этом страшном моменте Анита Ласкер-Вальфиш (Anita Lasker-Wallfisch), которой сейчас 97 лет. Кто-то рядом спросил, чем она занималась раньше. "Играла на виолончели", - ответила перепуганная девушка. Вскоре ее привели к руководительнице только что созданного в концлагере Освенцим женского оркестра. "Я стояла оцепеневшая, голая, а Альма Розэ (Alma Rosé) расспрашивала меня, где и чему я училась… Безумный разговор".

Как виолончель спасла жизнь Аните

Анита Ласкер-Вальфиш - героиня документального фильма DW "Классика под свастикой. Маэстро и виолончелистка из Освенцима". Автором сценария и режиссером стал австриец Кристиан Бергер.

Анита Ласкер-Вальфиш еще в детстве влюбилась в музыку и свою виолончель - и это спасло ей жизнь Фото: Privat

В фильме женщина рассказывает, как виолончель спасла ей жизнь - благодаря тому, что она умела играть, ее приняли в оркестр женского лагеря, состоявший из 56 музыкантов. "Многие из нас были детьми и неопытными", - вспоминает она. Аранжировкой произведений для этой сборной группы оркестрантов занималась Альма Розе, племянница еврейского композитора Густава Малера (Gustav Mahler), которого нацисты считали представителем "дегенеративного искусства".

Больше всего в Освенциме были востребованы марши - оркестр играл их у ворот женского лагеря по утрам и вечерам, в жару и лютый мороз, для колонн проходивших мимо заключенных.

"Ненависть - это яд", - сказала Анита Ласкер-Вальфиш в бундестаге в 2018 году Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Аниту освободили от принудительных работ, но виолончелистка все равно не чувствовала себя в безопасности. "Только до тех пор пока им нужна музыка, нас не отправят в газовые камеры. Это лишь отсрочка!", - думала Анита.

Но зачем нацисты заставляли играть музыку для узников, которых они отправляли на смерть? "Этот образ мышления настолько извращенный, что его невозможно понять, но музыка и искусство являлись частью этой машины смерти", - объясняет в фильме Норман Лебрехт, британский музыкальный журналист.

Музыка для палачей из СС

Норман Лебрехт уже много лет исследует роль классической музыки при национал-социалистах. Он считает, что "процветающая культура должна была стать одним из способов оправдать правление нацистов в Германии". Стать своеобразным прикрытием. "Чтобы они могли сказать: "Мы же культурная нация, и никогда не сделаем ничего дурного"", - объясняет он.

Сам Гитлер осознавал силу музыки. "Несомненно, к музыке следует относиться как к величайшему творцу чувств и ощущений, которые управляют разумом", - сказал он в 1938 году на "Днях культуры" партийного съезда НСДАП. Цинизм ситуации заключался в том, что в то время как еврейских композиторов и музыкантов пытали и убивали, нацисты, как, например, врач Освенцима Йозеф Менгеле (Josef Mengele), заставляли еврейских женщин, таких как Анита Ласкер-Вальфиш, играть для них в концлагере классические музыкальные произведения. Говорят, что даже в частной коллекции пластинок Гитлера были записи еврейских музыкантов.

1936 год. На сцене - дирижер Фуртвенглер. В первoм ряду - Гитлер, Геринг и Геббельс. Фото: The Print Collector/Heritage Images/picture alliance/dpa

Документальный фильм DW рассказывает об этих противоречиях и о роли классической музыки в "третьем рейхе". Главные персонажи фильма - два человека, чья судьба и музыкальная жизнь так по-разному сложилась при национал-социализме. Это Анита Ласкер-Вальфиш, у которой не было никакого выбора и которая выжила только благодаря своему музыкальному таланту, и один из "звездных" дирижеров того времени - Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), сотрудничавший и ублажавший своей музыкой нацистов.

Это драматическое время проиллюстрировано документальными историческими киноматериалами, которые были восстановлены при помощи современных компьютерных технологий специально для этого фильма. Среди них сцены посещения Гитлером Байройтского фестиваля, концерта под руководством дирижера Фуртвенглера в честь дня рождения фюрера, а также кадры с Рихардом Штраусом, дирижирующим оркестром на открытии Олимпийских игр 1936 года в Берлине. И записи интервью чудом выжившей виолончелистки Аниты Ласкер-Вальфиш, которое она дала британским журналистам вскоре после освобождения концлагеря Берген-Бельзен, в который была депортирована незадолго до окончания войны.

Анита Ласкер-Вальфиш хорошо помнит этот момент. 19-летняя в то время девушка очень хотела, чтобы весь мир узнал о зверствах, совершенных против евреев. "То, что я пыталась описать, на самом деле передать невозможно. Просто факты. Как вы опишете Берген-Бельзен? Хождение по трупам. Это невозможно описать", - говорит Анита.

В 1946 году Анита Ласкер-Вальфиш эмигрировала в Великобританию. И только в 1994 году впервые за многие годы побывала в Германии. Она несколько десятилетий не говорила о том, что пережила, но теперь считает важным рассказать обо всем, чтобы подобное никогда не повторилось. Помимо многочисленных лекций, которые она читает, в 2018 году Анита Ласкер-Вальфиш стала главной выступающей на заседании немецкого бундестага, посвященного Дню памяти жертв национал-социализма. В 2019 году пережившей Холокост виолончелистке была вручена Национальная премия Германии . Анита Ласкер-Вальфиш не ожесточилась и не таит обид. Потому что, несмотря на весь ужас пережитого, с ней всегда была ее музыка: "Музыка! Ее не сломаешь! Можно попробовать, но это невозможно".

Документальный фильм DW "Классика под свастикой: маэстро и виолончелистка из Освенцима" можно посмотреть на YouTube-канале DW Doku с 9 ноября 2022 года. Также он будет транслироваться на телеканале DW на немецком языке 19 ноября 2022 года в полночь.

Смотрите также: