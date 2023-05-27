Киссинджеру - 100 лет. Политический гений или преступник?

Генри Киссинджера одновременно считают гением дипломатии и критикуют за решения, стоившие жизни многим людям. В свои 100 лет он является самым опытным государтвенным деятелем США.

После того как Генри Киссинджер в 1970-х побывал в Версальском дворце под Парижем, журналисты спросили его, как он чувствовал себя в величественном Зеркальном зале. "Замечательно, - ответил Киссинджер. - Ведь я был окружен гениями".

Для поклонников Киссинджера он сам - гений дипломатии, который, как никто другой, владеет умением определять политически достижимые цели. Для его критиков он - военный преступник. Для большинства наблюдателей его политическое наследие располагается где-то между этими двумя определениями.

Киссинджер - внешнеполитический тяжеловес

Киссинджер сначала был советником по внешней политике, а затем - государственным секретарем при президентах США Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Он способствовал окончанию войны во Вьетнаме, разрядке напряженности с Советским Союзом, открытию отношений Соединенных Штатов с Китаем, свержению демократически избранных лидеров и перекройке границ нескольких стран. После ухода в отставку он создал консалтинговую фирму Kissinger Associates и продолжал давать "геополитические консультации" десяткам мировых лидеров.

Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 2013 год Фото: Pascal Lauener/REUTERS

Хайнц Альфред Киссинджер (Heinz Alfred Kissinger) родился в еврейской семье в баварском городе Фюрт 27 мая 1923 года. Несмотря на его почтенный возраст, он и в наши дни считается международным внешнеполитическим тяжеловесом и высказывает свои взгляды по самым актуальным геополитическим вопросам.

Недавно он подписал письмо, предупреждающее об опасности искусственного интеллекта. Поставив искусственный разум в один ряд с опасностью ядерного оружия, Киссинджер назвал его "совершенно новой проблемой". Довольно убедительное предупреждение от человека, который в своей жизни видел если и не все, то очень многое.

Главный принцип - "цель оправдывает средства"

В ноябре прошлого года Генри Киссинджер привлек к себе международное внимание, заявив на фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину, что окончания войны и установления мира нужно добиваться при помощи переговоров. Его призыв прозвучал в тот момент, когда западные союзники Украины начали существенно наращивать военную помощь Киеву. Высказывание Киссинжера о том, что переговоры необходимы, чтобы избежать новой разрушительной мировой войны, дало украинцам повод обвинить его в "умиротворении агрессора".

В 1973 году Киссинджер объявил, что политика США на Ближнем Востоке не изменится из-за арабского нефтяного эмбарго Фото: Bob Daugherty/AP Photo/picture alliance

В связи с этим американский ученый, специалист по Китаю Кеннет Либерталь, который неоднократно работал с Киссинджером в течение последних десятилетий, сказал, что за 100 лет у Киссинджера сформировалось "четкое представление о том, что нужно сделать, чтобы добраться из точки А в точку Б". Подход Киссинджера требует "несентиментальной оценки возможностей", - пояснил Либерталь. Сам Киссинджер, убежденный сторонник "реальной политики", описывал свое отношение к конфликтам еще более прямолинейно: "Цель оправдывает средства".

Однако критика со стороны Украины не оставляет Киссинджера равнодушным. Когда речь идет об отношениях с Россией, Киссинджер, который в 70-х годах прошлого века руководил американской политикой разрядки, может сказать, что сам был на грани войны с Москвой. Позже он описывал разрядку как "стратегию ведения конфликта с Советским Союзом", дававшую обеим сторонам возможность наладить дипломатические отношения и избежать горячей фазы конфликта.

Киссинджер известен тем, что редко меняет свое мнение. Но после того, как он пришел к выводу, что "идея нейтральной Украины в данных условиях больше не имеет смысла", он поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Однако готовность Киссинджера считать принципы международного права и права человека не первостепенным условием существования мирового сообщества, а рассматривать их просто как один из факторов в его политических уравнениях заставляет правозащитников во всем мире напрягаться, как только они слышат имя этого политического тяжеловеса. Например, сенатор США Берни Сандерс, лидер левых политических сил Америки, заявил, что он "с гордостью может сказать, что Генри Киссинджер мне не друг", назвав его "самым разрушительным государственным секретарем США в современной истории" - из-за его политики по отношению к азиатским странам в 1970-х годах.

Стратегическое лидерство как "путешествие по натянутому канату"

Свое часто противоречивое отношение к стратегическому лидерству сам Киссинджер называл "перемещением по канату, натянутому между относительной определенностью прошлого и двусмысленностью будущего".

Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо, Париж, 1972 год Фото: UPI/dpa/picture-alliance

Политик много писал о том, как ему приходилось принимать решения. К примеру, вначале он скрывал от американской общественности бомбардировки Камбоджи. США пытались победить там вьетнамских повстанцев, но их политика в итоге привела к тому, что к власти пришли "красные кхмеры", убившие, по оценкам, более двух миллионов человек.

Киссинджер стремился положить конец войне во Вьетнаме, добиваясь соглашения о прекращении огня. За этот план он и его северовьетнамский коллега Ле Дык Тхо в 1973 году были удостоены Нобелевской премии мира. В отличие от вьетнамского дипломата, отказавшегося от премии, Киссинджер принял ее - и попытался вернуть, когда попытка заключить мир путем переговоров потерпела неудачу после падения Сайгона. Решения, которые принимал в это время американский политик, стоили десятков тысяч жизней во Вьетнаме, Камбодже и соседнем Лаосе.

Всякий раз, когда Киссинджер выступает публично (а это происходит и по сей день), не остается сомнений в том, что он не боится серьезных последствий, которые влечет за собой его деятельность. Документы Национального архива 70-х годов, обнародованные 40 лет спустя, доказывают, что именно он убедил Никсона прибегнуть к плану свержения демократически избранного президента Сальвадора Альенде в 1973 году, поскольку считал, что "эффект модели Чили может быть вредоносным" для интересов США в регионе. Тем самым Киссинджер фактически способствовал приходу к власти чилийского диктатора Аугусто Пиночета, во время правления которого были убиты и погибли от пыток тысячи людей.

Долгосрочный эффект политики США в отношении Китая

"Для него всегда был важен определенный баланс сил", - говорит Либерталь, объясняя поддержку Киссинджером вмешательства в демократические процессы.

По словам Либерталя, Киссинджер всегда был убежден в том, что "доминирование одной страны приведет к попыткам доминирования других". Стремясь избежать нестабильности, которую могла бы вызвать такая цепная реакция, Киссинджер стал посредником Никсона в историческом признании Китая в 1972 году - политике, которая по-прежнему связывает США обязательством считать Тайвань частью Китая.

Киссинджер по праву может утверждать, что он увидел траекторию превращения Китая в глобальную державу и системного соперника на десятилетия раньше, чем большинство его коллег.

Американская легенда с немецкими корнями

В день 100-летнего юбилея Киссинджера политики и ученые всего мира по-прежнему будут обсуждать важность и влияние стратегии, которую страстно отстаивал легендарный американский дипломат, немецкое происхождение которого по сей день выдает его английский с характерным акцентом.