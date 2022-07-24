 Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 24.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Киссинджер предостерег от уступок России территорий Украины

Бывший госсекретарь США заявил, что в ходе возможных будущих переговоров с Россией Запад и Украина должны добиваться возврата всех захваченных после 24 февраля территорий.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, фото из архива

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад и Киев в ходе возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории, оккупированные Россией после начала полномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF в воскресенье, 24 июля.

"В нынешней ситуации лидеры демократий должны четко понимать, о чем они готовы договариваться, а от чего они не готовы отказаться ни при каких обстоятельствах", - сказал Киссинджер. По его словам, переговоры могут идти лишь при "полном сотрудничестве" с жертвами агрессии - руководством и народом Украины. Такой подход он назвал "единственной мыслимой основой управления ситуацией".

"Сдача украинской территории не может быть условием, которое мы можем принять", - подчеркнул бывший госсекретарь. "Факт в том, что России придется вернуть все захваченные ею с начала войны территории", - заявил он.

Спор из-за слов Киссинджера о сдаче украинских территорий

В мае, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что разделительной линией в переговорах между Украиной и Россией должен стать "возврат к прежнему статус-кво". Многие СМИ и политики интерпретировали эти слова как призыв к Киеву отказаться от части своих территорий ради достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил это предложение с призывами некоторых европейских стран пойти на территориальные уступки Гитлеру перед началом Второй мировой войны. "Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938", - сказал Зеленский.

В начале июля Киссенджер в интервью изданию Time уточнил свои слова, объяснив, что не призывал Украину отдать свои территории. "Если вы прочтете, что я на самом деле сказал, я никогда этого не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является статус-кво. То есть не следует вести войну с территорий, которые были украинскими до начала войны, против территорий, которые в то время числились российскими", - объяснил Киссинджер.

"Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15 процентов довоенной территории Украины. Они должны быть возвращены Украине, прежде чем можно будет установить прекращение огня. Спорная территория - это небольшой уголок Донбасса, около 4,5 процента, и Крым", - указал он. "Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах. Я безоговорочно за свободу Украины и ее значительную роль в Европе", - подчеркнул Киссинджер.

Смотрите также:

  • Разрушенные жилые кварталы в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий

    Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

  • Кладбище со свежими могилами на окраине Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Кладбище на окраине Мариуполя

    Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

  • Разрушенное здание театра в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Удар по театру в Мариуполе

    Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

  • Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

  • Посадка украинских беженцев на эвакуационный поезд

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе

    Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

  • Горящее административное здание Запорожской АЭС

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российский обстрел Запорожской АЭС

    Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

  • Акция протеста жителей Херсона против российской оккупации в марте 2022 года

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Жители Херсона протестуют против российской оккупации

    Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

  • Ценник в гривнах и рублях на рынке в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Херсонскую область переводят на расчеты в рублях

    Власти РФ, включая Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные власти. Похожая ситуация в Запорожской области (на фото - супермаркет в Мелитополе).

  • Акция протеста против российской оккупации в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ

    Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

  • Грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой

    Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

  • Автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя

    …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

  • Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе.

    Автор: Сергей Гуща


Смотреть видео 03:42

Эксклюзив DW: что происходит в оккупированном Херсоне и области (11.07.2022)

Контекст

"Битва воли": военные аналитики о приказе Зеленского вернуть юг Украины

Зеленский приказал армии Украины отвоевать юг страны. DW узнала у военных аналитиков из США, решаема ли эта задача, что может помешать ВСУ и какую роль тут играет американское оружие, поставленное Киеву.  

США считают, что Россия готовится аннексировать захваченные части Украины

Назначая в оккупированных регионах Украины марионеточные власти, вводя там рубль и раздавая российские паспорта, Москва закладывает фундамент для аннексии украинских территорий, полагают в США.  

В Украине ждут "переломного момента" войны в августе

В августе Украина начнет возвращать оккупированные Россией территории, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.  

Киев призывает жителей оккупированных территорий к эвакуации

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 июля.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Какие шрамы российская оккупация оставила в Тростянце Сумской области Украины  

Захват Мариуполя: фотограф про жизнь под российскими обстрелами (12.05.2022)  

Как и кто оказывает пережившим оккупацию в Гостомеле психологическую помощь (24.05.2022)  

Реклама

Самые читаемые

150-й день войны России против Украины: главные события  

ФРГ не исключает провала круговых поставок танков для Украины  

На работу в Германию приезжает все больше иностранцев. Откуда?  