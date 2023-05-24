Киссинджер: Вина за войну в Украине лежит не на одном Путине

Хотя это и не оправдывает российское вторжение в Украину, череда событий, которые привели к войне, началась после первого обсуждения членов НАТО возможности принять Украину в альянс, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью еженедельнику Die Zeit, опубликованному в четверг, 25 мая.

"Я не думаю, что вся вина лежит на Путине. Сама война очень безжалостна, нападение должно быть отражено, и я поддерживаю украинское и западное сопротивление. Но еще в 2014 году в эссе я высказал серьезные сомнения по поводу плана пригласить Украину присоединиться к НАТО. С этого началась череда событий, завершившихся войной. Это не оправдывает войну, но я считал тогда и до сих пор считаю, что было бы неразумно совмещать вступление всех бывших стран Восточного блока в НАТО с приглашением Украины также вступить в НАТО", - сказал Киссинджер, напомнив, что тогда предлагал оставить за Украиной нейтральный статус, сделав из нее "мост между двумя сторонами".

Теперь же экс-госсекретарь убежден, что Украину необходимо принять в Североатлантический альянс после окончания войны. "Теперь, когда между НАТО и Россией больше нет нейтральных зон, Западу лучше принять Украину в НАТО. Это гарантирует, что конфликты, которые могут возникнуть снова после окончания войны или в результате мирного соглашения, не могут быть решены односторонними нападениями России или Украины", - объяснил Киссинджер.

Возможность вступления Украины в НАТО обсуждалась на саммит альянса в 2008 году

На саммите Североатлантического альянса в начале апреля 2008 года члены НАТО рассматривали перспективу присоединения Украины, но затем отказались от этой идеи, сославшись на интересы России. Тогдашние лидеры Германии и Франции Ангела Меркель (Angela Merkel) и Николя Саркози блокировали требования других партнеров по НАТО о скорейшем присоединении. В апреле прошлого года Меркель заявила, что остается приверженной своим решениям, связанным с тем саммитом.

"Я очень долго раздумывала над перспективой членства в НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, раз десять говорила об этом с американским президентом, напрямую дискутировала с Николя Саркози. Не могу же я сказать, что я как-то на бегу ошиблась. И оглядываясь назад, я считаю ту аргументацию объяснимой и правильной", - говорила Меркель в мае 2023 года.

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