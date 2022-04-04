Меркель считает правильным отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) отвергла жесткую критику в свой адрес со стороны президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять Киев в НАТО, решение о котором было вынесено 14 лет назад. "Федеральный канцлер в отставке Ангела Меркель остается приверженной своим решениям, связанным с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", - заявила представитель бывшей главы правительства в понедельник, 4 апреля, в ответ на запрос dpa.

Одновременно в заявлении указывается, что экс-канцлер всецело поддерживает немецкие и международные усилия по прекращению развязанной Россией войны в Украине, в особенности "с учетом злодеяний, о которых становится известно в Буче и других местах Украины".

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Меркель, а также экс-президента Франции Николя Саркози приехать в Бучу и "увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России". В заявлении, опубликованном на его официальном сайте, украинский лидер не упомянул Франсуа Олланда, сменившего Саркози на посту президента Франции и занимавшего эту должность с 2012 по 2017 годы и участвовавшего вместе с Меркель в переговорах по Минским соглашениям в феврале 2015 года. В dpa не уточняют, отреагировала ли Меркель на данное приглашение.

На саммите Североатлантического альянса в начале апреля 2008 года члены альянса рассматривали перспективу присоединения Украины, но затем отказались от этой идеи, сославшись на интересы России. Меркель и Саркози блокировали требования других партнеров по НАТО о скорейшем присоединении.

Массовые убийства в пригородах Киева

В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома. Власти города заявляют, что обнаружили уже более 300 убитых мирных жителей.

Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили о военных преступлениях российских войск. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.

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Война в Украине - Буча Снимок из города Буча, события в котором президент Зеленский назвал геноцидом украинского народа. Их осудили и лидеры зарубежных стран и международных организаций. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

