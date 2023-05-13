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Михаэль Рот (фото из архива, Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance)Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В бундестаге призвали открыть для Украины путь в НАТО

Екатерина Венкина
17 мин. назад

Председатель комитета бундестага Рот считает, что на саммите в Вильнюсе должен быть дан сигнал о том, как "может выглядеть путь Украины к надежным гарантиям безопасности с целью членства в НАТО".

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Председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) в преддверии возможного визита украинского президента Владимира Зеленского в ФРГ высказался в поддержку членства Украины в НАТО. "От следующего саммита НАТО в Вильнюсе в июле должен исходить четкий сигнал о том, как может выглядеть путь Украины к надежным гарантиям безопасности с целью членства в НАТО", - подчеркнул депутат от правящей в ФРГ Социал-демократической партии Германии в интервью изданию Tagesspiegel, обнародованном в пятницу, 12 мая. Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля. "Наша цель должна заключаться в том, чтобы Россия никогда больше не ставила под угрозу или под вопрос безопасность, независимость и территориальную целостность Украины", - добавил Рот.

"Реалистичная дорожная карта нужна и в отношении членства Киева в ЕС"

По его словам, "реалистичная и честная дорожная карта" необходима и для членства Киева в ЕС, "которое связано с конкретными шагами по реформированию, а также с такими стимулами, как ранний доступ на внутренний рынок" Евросоюза. Переговоры об этом должны "начаться не позднее начала 2024 года", полагает глава комитета бундестага по международным делам.

Схожую позицию занимает и Юрген Хардт (Jürgen Hardt), эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС). По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) должен четко выступить "за полноправное членство Украины (в Североатлантическом альянсе. - Ред.) в перспективе". Вместе с тем не следует создавать у Киева "ложных ожиданий, что этого можно достичь быстро", оговорил Хардт.

Зеленский может посетить Германию 14 мая

Владимир Зеленский требует от Североатлантического альянса соответствующего приглашения к членству. Между тем 54 процента респондентов в ФРГ выступают против подобного сценария, следует из опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу агентства dpa. За такой сценарий высказались 27 процентов опрошенных.

Президент Украины может посетить Германию 14 мая. В Берлине с 05.00 до 18.00 (06.00 до 19.00 мск) будут резко усилены меры безопасности и перекрыто движение транспорта. Сильнее других эти меры затронут районы вблизи правительственного квартала, в том числе ведомства федерального канцлера. Чтобы попасть в зоны ограниченного доступа, жителям или должностным лицам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рабочий либо служебный пропуск. Остальным рекомендовано по возможности избегать указанных районов.

Официального подтверждения того, что Зеленский действительно приедет в Германию - впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину - пока нет. Издание t-online ранее сообщило, что украинский президент может отменить поездку в ФРГ из-за утечки информации о ней.

Смотрите также:

Столтенберг о вступлении Украины в НАТО.

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