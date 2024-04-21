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Украина заявила о поражении корабля ВМФ РФ в Севастополе

Ольга Лебедева
21 апреля 2024 г.

ВМС ВСУ заявили о нанесении удара по российскому спасательному кораблю "Коммуна" в аннексированном РФ Крыму. Он больше не готов к выполнению задач, пояснил спикер украинских ВМС.

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Российский корабль "Коммуна"
Российский корабль "Коммуна" (фото из архива)Фото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Украина заявила о поражении очередного российского корабля в Черном море. В воскресенье, 21 апреля, Военно-морские силы Украины нанесли удар по российскому спасательному кораблю "Коммуна" в одном из портов аннексированного РФ Крыма, сообщило министерство обороны в Киеве.

"Характер повреждений устанавливается. Несмотря на то, что "Коммуна" является старейшим кораблем на вооружении Черноморского флота, он является единственным спасательным кораблем такого класса на Черном море. Его задача - глубоководные работы, подъем подводных лодок и затонувших грузов", - отметило далее ведомство. 

Спикер ВМС ВСУ: "Коммуна" больше не готова к выполнению задач

Между тем, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью "Украинской правде" сообщил, что судно обеспечения ЧФ РФ "Коммуна" загорелось 21 апреля в порту Севастополя. "Данное событие произошло при непосредственном участии ВМС ВСУ. Характер повреждений судна уточняется, но по предварительной информации, корабль больше не готов к выполнению задач", - указал он. По словам Плетенчука, корабль не является боевым, но был действующим и обслуживал Черноморский флот. Среди прочего он участвовал в обследовании места, где затонул флагман ЧФ, ракетный крейсер "Москва".

Ранее в тот же день российские государственные СМИ и сообщили об утренних взрывах в Севастополе, а затем оккупационные власти Крыма заявили о ракетной атаке на корабль. "Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали", - написал в Telegram "губернатор" Михаил Развожаев.

Успешные атаки на российские военные корабли украинская армия совершает на протяжении многих месяцев. В частности, в марте украинские морские беспилотники Magura V5 поразили российский патрульный корабль "Сергей Котов",  находившийся недалеко от Керченского пролива в территориальных водах Украины. Позже в том же месяце в ходе атаки на Севастополь были поражены российские десантные корабли "Ямал" и "Азов". В феврале был поражен большой десантный корабль "Цезарь Куников" и ракетный катер "Ивановец".

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