ВСУ: Силы обороны Украины поразили два российских корабля

По данным украинских военных, в ходе атаки на Севастополь удалось поразить десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и ряд объектов инфраструктуры Черноморского флота России.

По данным Вооруженных сил Украины, в ходе атаки на портовый город Севастополь в аннексированном Россией Крыму были поражены два российских корабля. "Силы обороны Украины успешно поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", - говорится в сообщении Страткома в Facebook в воскресенье, 24 марта.

"Ямал" и "Азов" были построены еще во времена СССР на территории Польши по заказу советского ВМФ, отмечает украинское издание "Обозреватель". В частности, БДК "Ямал" принимал прямое участие в вооруженной агрессии России против Грузии в 2008 году высадкой десанта в порту Поти с целью уничтожения кораблей ВМС Грузии. В последнее время оба корабля базировались в Крыму и принимали участие в боевых действиях РФ против Украины.

Севастополь попал под массированную ракетную атаку

Аннексированный Крым и Севастополь подверглись ракетной атаке накануне вечером. Украинский "24 канал" со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Симферополе, а также в Севастополе и нескольких городах вблизи него были слышны взрывы и работа ПВО.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки, но заявил, что она была отражена. При этом, по его словам, из-за попадания осколка ракеты в жилой дом в городе погиб 65-летний местный житель. Кроме того, в результате удара было ранено четыре человека. Одна из сбитых ракет попала в частный дом, но не взорвалась, заявил Развожаев, а также, по его словам, ракеты попали в дома и одно "офисное здание".

В то же время в социальных сетях появились видео с "прилетами" в одном из районов города. Проанализировав эту информацию, проект OSINTtechnical предположил, что "по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow врезались в главный центр связи Черноморского флота России". Корреспондент издания подтвердил, что в районе предположительного попадания снарядов находится "военная часть ракетных наводчиков в бывшем штабе украинского флота, а также часть ФСБ".

Ночные удары по Украине

Россия в ночь на 24 марта совершила воздушные атаки на ряд областей Украины. О работе ПВО сообщили власти Киева и Львовской области воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, для совершения обстрелов РФ подняла в воздух 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.

Так, в Киеве были слышны взрывы, однако мэр Виталий Кличко указал, что в городе работает ПВО. По его словам, обломки одной из ракет упали в лесополосе в Деснянском районе столицы. О других повреждениях или пострадавших на момент публикации заметки не сообщается.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на область летело "около 20 ракет и семь дронов Shahed". В самом городе "прилеты" не зафиксированы, указал чиновник, а целью атак он назвал объекты критической инфраструктуры в области.

Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

Над территорией Польши утром 24 марта некоторое время находилась ракета, запущенная дальней авиацией России. С таким заявлением выступили Вооруженные силы Польши. По их данным, ракета вошла в польское воздушное пространство вблизи от населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве в 04.23 по местному времени (06.23 мск) и летела над страной 39 секунд.

Целью ракеты была западная часть Украины, указал польский Генштаб. На протяжении полета ракета была под наблюдением военных радаров страны, заверило ведомство. Варшавой для защиты воздушного пространства были задействованы польские и союзные военно-воздушные силы.

В конце декабря Польша пообещала более жестко реагировать на действия РФ, связанные с ведением войны в Украине. Это произошло после того, как одна из российских ракет, запущенных по Украине, влетела в воздушное пространство Польши.

Смотрите также: