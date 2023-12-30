Польша обещает РФ более жестко отреагировать на пролет ракет

Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Польши из-за пролета российской ракеты над территорией страны.

Варшава будет жестче реагировать на нарушения ее воздушного пространства Россией, заявил в пятницу, 29 декабря, заместитель министра страны Владислав Теофил Бартошевский временному поверенному в делах РФ в Польше Андрею Ордашу. Тот был вызван в польский МИД для вручения ноты протеста, о чем сообщается на сайте польского министерства .

Ордашу вручили ноту протеста в связи с пролетом российской ракеты над территорией Польши 29 декабря. Ракета была запущена силами РФ в ходе ночного массированного обстрела украинских городов - Киев называет его самой массированной воздушной атакой РФ с начала ее войны против Украины.

МИД Польши потребовал от Москвы прекратить провокации с "проверкой эффективности и подхода к обороне" страны, цитирует Бартошевского портал WPolityce. По словам польского замминистра, в данный момент Варшава не намерена предпринимать дальнейших шагов в связи с инцидентом, но в дальнейшем ее реакция будет более жесткой.

Российская ракета ненадолго влетела в воздушное пространство Польши

Утром 29 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел "неопознанный воздушный объект". Польские военные считают, что это была российская ракета, использовавшаяся в ходе ночной атаки на Украину.

При этом ракета не была сбита и не упала - она покинула воздушное пространство Польши, преодолев в совокупности около 40 км польской территории. Бартошевский позднее указал, что польским военным известен тип этой ракеты, однако информация об этом засекречена.

На территорию Польши падала ракета С-300

15 ноября 2022 года на территорию села Пшеводув, расположенного в 10 км от границы Польши с Украиной, упала ракета "российского производства", в результате чего погибли два местных жителя.

Киев поначалу обвинил в произошедшем РФ, однако президент Польши Анджей Дуда на следующий день после инцидента заявил, что упавшая ракета с большой вероятностью принадлежала украинскому комплексу ПВО С-300.

Дуда при этом отметил, что речь не идет о преднамеренной атаке. Ракета, вероятно, была запущена одним из комплексов ПВО, отражавших очередную массированную российскую атаку на украинские объекты критической инфраструктуры, в ходе которой по Украине было выпущено около 100 ракет.

В связи с этим инцидентом Германия предложила Польше на время разместить специальную миссию бундесвера с тремя комплексами ПВО Patriot на юге страны вблизи границы с Украиной. Системы ПВО были выведены из Польши в ноябре 2023 года.

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