Польша сообщила о российской ракете над территорией страны

Ракета, запущенная дальней авиацией России, летела на запад Украины и прошла над населенным пунктом Осердув, сообщили польские военные. Минобороны РФ пока не комментировало это.

Над территорией Польши утром воскресенья, 24 марта, некоторое время находилась ракета, запущенная дальней авиацией России. С таким заявлением выступили Вооруженные силы Польши. По их данным, ракета вошла в польское воздушное пространство вблизи от населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве в 04.23 по местному времени (06.23 мск) и летела над страной 39 секунд.

Целью ракеты была западная Украина, указал Генштаб. На протяжении полета ракета была под наблюдением польских военных радаров, заверило ведомство. Варшава приняла меры по защите воздушного пространства страны. В частности, были задействованы польские и союзные военно-воздушные силы.

Министерство обороны РФ на момент публикации не комментировало утверждения Варшавы.

Ракеты над Польшей в 2002 и 2023 годах

В конце 2023 года Польша уже заявляла о пролете российской ракеты через свое воздушное пространство. МИД в Варшаве тогда вызвал временного поверенного в делах РФ и вручил ему ноту протеста. Польская сторона призвала Россию прояснить инцидент и прекратить такую ​​деятельность.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув на границе с Украиной упала ракета, в результате погибли двое мирных жителей. Страны Запада считают, что это была украинская зенитная ракета, которая использовалась для защиты от российских атак.

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