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AI: Россия пытается подавить нерусскую идентичность в Крыму

Павел Мыльников
18 марта 2024 г.

За годы аннексии РФ пытается изменить этнический состав полуострова и подавить украинскую и крымскотатарскую общины, говорится в отчете AI.

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Российские военнослужащие без опознавательных знаков в Симферополе
Российские военнослужащие в Симферополе (март 2014 года)Фото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images

За 10 лет, прошедших с момента аннексии украинского полуострова Крым, Россия стремится изменить его этнический состав и подавить украинскую и крымскотатарскую общины. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в понедельник, 18 марта, в десятую годовщину аннексии.

РФ систематически пыталась искоренить украинскую и крымскотатарскую национальную идентичность, ограничивая или запрещая использование украинского и крымскотатарского языков в образовании, средствах массовой информации, национальных праздниках и других сферах жизни, а также подавляя религиозные и культурные практики, которые не соответствуют одобренным Москвой, указал исследователь AI по Украине Патрик Томпсон. Кроме того, пророссийские "власти" насильственно вывезли население из Крыма и переселили туда российское гражданское население, добавил эксперт.

Российская школьная программа

Москва проводила политику, направленную на подавление нерусской идентичности на всем полуострове, говорится в докладе AI. Так, сразу после аннексии Россия ввела в Крыму собственную школьную программу, что "привело к индоктринации и угрозам репрессий в отношении учителей, учеников и родителей", не согласных с этим, указывается далее. В то же время пророссийские "власти" "систематически уничтожают украиноязычное образование", подчеркнули правозащитники.

Ограничение свободы вероисповедания

Мечеть в Симферополе
Мечеть в СимферополеФото: DW/J. Rescheto

За 10 лет Россия значительно ограничила право на свободу религии и вероисповедания в Крыму, указывают правозащитники. В частности, РФ ввела законодательство, по которому молебны, проповеди и распространение религиозных материалов вне специальных мест или без официального разрешения относятся к правонарушениям. По состоянию на 2023 год в отношении физических лиц были возбуждены десятки административных дел за "незаконную" миссионерскую деятельность, более чем в 50 случаях были наложены крупные штрафы, говорится в отчете AI.  

Составители доклада особо выделяют давление на мусульманское население полуострова, большинство которого составляют крымские татары. Российские правоохранительные органы не раз срывали пятничные молитвы в мечетях и обыскивали дома в поисках религиозной литературы, отмечают правозащитники. "Более 100 крымских мусульман были привлечены к ответственности по необоснованным обвинениям в терроризме и приговорены к лишению свободы на срок до 24 лет, которые они отбывают в России", - подчеркивают в AI. 

Давление на СМИ

Независимые СМИ и журналисты подверглись нападкам пророссийских "властей", а украиноязычные теле- и радиоканалы в марте 2014 года были сняты с эфира и заменены российскими СМИ, добавили правозащитники. Кроме того, РФ обязала все СМИ в Крыму пройти перерегистрацию в соответствии с российским законодательством в течение 10 месяцев. Популярный телеканал ATR, вещающий на крымскотатарском языке, был вынужден переехать на территорию континентальной Украины и потерял возможность вещать в Крыму, указывает AI.

"В течение многих лет мы били тревогу по поводу подавления Россией прав человека в Крыму. Десять лет спустя мы сможем подвести итог тому, какое влияние это оказало на полуостров", - отмечает Amnesty International. Эксперты не исключают, что у Москвы существует такой же план и в отношении других оккупированных украинских территорий. AI призвала Россию немедленно прекратить нарушения международного гуманитарного права и права в сфере прав человека в Крыму и на оккупированных территориях Украины.

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Доклад Amnesty International

Russia/Ukraine: 10 years of occupation of Crimea
www.amnesty.org