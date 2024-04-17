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В Джанкое на севере Крыма горит военный аэродром

Ольга Лебедева
17 апреля 2024 г.

Масштабный пожар в Джанкое возник в результате взрывов, которым не предшествовала воздушная тревога, сообщают СМИ и Telegram-каналы. Официальной информации нет.

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Пожар в Крыму
Пожар на военной базе в Крыму, фото из архиваФото: Stringer/REUTERS

По сообщениям СМИ, в Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма горит военный аэродром. Масштабному пожару предшествовали взрывы в ночь на среду, 17 апреля, сообщает издание Astra и местные Telegram-каналы. 

"Украинская правда" со ссылкой на местных жителей пишет, что взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. О предполагаемых причинах и последствиях пожара не сообщается. Официальной информации в связи с инцидентом нет.

"РБК-Украина": Джанкой - логистический центр и военная база ВС РФ

В Джанкое расположен действующий аэродром РФ. На нем дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи, пишет "Радио Свобода".

В свою очередь "РБК-Украина" указывает, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины россияне превратили аэродром в логистический центр и военную базу. В частности, в апреле партизаны нашли в Джанкое российский военный склад близ гражданской инфраструктуры. В городе также установлен мощный узел системы ПВО, пишет украинское издание.

 

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