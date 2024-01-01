Президент Украины: Фокус войны - на Крыме

Изоляция Крыма и ослабление российского военного потенциала на нем помогут "сократить количество атак из этого региона", заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Аннексированный Россией украинский Крым и связанная с его отвоеванием битва в Черном море должны стать в 2024 году "центром тяжести" войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В большом интервью журналу The Economist , выдержки из которого опубликованы в понедельник, 1 января, он заявил, что изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала на нем "чрезвычайно важны" для Украины, потому что именно так можно будет "сократить количество атак из этого региона".

По словам украинского лидера, успешная операция по освобождению Крыма станет "примером для всего мира" и будет иметь большой эффект внутри России, поскольку потеря "ключевого элемента кремлевской пропаганды" продемонстрировала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций" президента РФ Владимира Путина.

Зеленский заявил о серьезных победах Украины в Крыму

Зеленский подчеркнул, что Украина уже одерживает серьезные победы на стратегически важном полуострове, уничтожив "значительное количество" кораблей Черноморского флота РФ - по подсчетам британского Минобороны, только за последние четыре месяца была уничтожена пятая часть этого флота. Потеря военно-морских баз, которые Россия удерживала в течение последних 240 лет, стала бы для Владимира Путина огромным конфузом, приводит The Economist слова Зеленского.

При этом глава украинского государства отметил, что скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. По его словам, если Украине будут предоставлены немецкие крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus, это может позволить ВСУ уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крым от России. "Россия должна знать, что для нас это военный объект", - заявил Владимир Зеленский в новогоднем интервью британскому изданию.

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