Минобороны РФ заявило, что близ Крыма сбиты 25 дронов

Министерство обороны России заявило о перехвате 25 украинских беспилотников самолетного типа, направлявшихся в аннексированный РФ Крым. "16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - сообщило министерство утром в воскресенье, 30 июля. Согласно его заявлению, "пострадавших и разрушений нет".

Атака дронов на Москву

Кроме того, российское ведомство заявило о пресечении атаки трех украинских беспилотников на объекты в Москве. Один дрон был сбит средствами ПВО в Одинцовском районом Подмосковья, еще два подавлены силами радиоэлектронной борьбы и упали на территории Москва-Сити, заявило российское Минобороны.

В ночь на 30 июля совершена вторая за неделю атака дронов на Москву. В результате атаки беспилотников повреждены две башни в "Москва-Сити". Один из взрывов произошел в 50-этажном здании IQ-квартала в центре Москвы на уровне 5-6 этажа. IQ-квартал - многофункциональный комплекс на территории "Москва-Сити". По данным ТАСС, "нарушено остекление", никто не пострадал, возгорания не было. В башне "Око-2" выбиты стекла с первого по четвертый этажи. После атаки было перекрыто движение транспорта по улице Тестовской рядом с "Москва-Сити", также прерывал работу аэропорт Внуково.

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