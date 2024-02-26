Путин включил ряд земель Украины в Южный военный округ РФ

Новый указ президента РФ относит оккупированные регионы Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей, а также Севастополь к Южному военному округу России.

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новое военно-административное деление Российской Федерации, следует из опубликованного на портале правовой информации документа в понедельник, 26 февраля. Тем самым указ от 5 июня 2020 года "О военно-административном делении РФ" признается утратившим силу.

В соответствии с новым указом оккупированные войсками РФ районы Запорожской и Херсонской областей Украины, город Севастополь в аннексированном Крыму, а также так называемые "ДНР" и "ЛНР" теперь относятся к Южному военному округу Российской Федерации.

Южный военный округ РФ, по версии российских властей, теперь находится в административных границах Адыгеи, Дагестана, "ДНР", "ЛНР", Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, аннексированных полуострова Крым и города Севастополь, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей РФ, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.

РФ разделена теперь на пять военных округов

Помимо Южного военного округа, согласно обновленному указу Путина, в военно-административное деление РФ входят также воссозданные Ленинградский и Московский, а кроме того, Центральный и Восточный военные округа России.

Московский и Ленинградский военные округа - воссозданы, следует из указа, что в свою очередь упраздняет решение 2010 года, когда на базе Московского и Ленинградского округов был создан Западный военный округ.

Отмечается, что указ вступает в силу 1 марта 2024 года - в десятую годовщину официального начала военного вторжения России в Крыму: 1 марта 2014 года Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина о разрешении на использование войск РФ на территории Украины.

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