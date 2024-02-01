В Лондоне задержан экс-"губернатор" Севастополя Овсянников

Дмитрий Овсянников обвиняется в обходе санкций и отмывании денег. Он предстанет перед судом в Лондоне 20 февраля, пишет The Times.

Бывший "губернатор" аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне по обвинению в обходе санкций и отмывании денег, сообщила газета The Times. Материал вышел 31 января только в печатной версии издания. "В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) сообщили, что Овсянников был задержан 22 января. На следующий день ему предъявили обвинение в семи эпизодах нарушения санкций и двух эпизодах отмывания денег. Он заключен под стражу", - говорится в статье.

Дмитрий Овсянников был задержан в своем доме. Он предстанет перед судом 20 февраля. В числе прочего, экс-"губернатора" обвиняют в открытии счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland, внесении туда четырех платежей на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и хранении 77,5 тысяч фунтов наличными, полученными преступным путем.

Причиной преследования Овсянникова стало то, что в Великобритании он является подсанкционным лицом и потому не вправе в полной мере распоряжаться деньгами и пользоваться финансовыми услугами.

Санкции в отношении Овсянникова

Ранее экс-"губернатор" находился и под санкциями Евросоюза, но в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС о продлении штрафных мер в отношении него, и в 2023 году Овсянников был исключен из европейского санкционного списка. Суд постановил, что для продления санкций, введенных в период работы экс-чиновника на госслужбе, требуются убедительные доказательства наличия связей Овсянникова с руководством РФ и "дестабилизирующего влияния на Украину" после ухода с должностей.

Овсянников подпал под санкции Евросоюза в 2017 году из-за "действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины," и назначения главой аннексированного Севастополя в 2016 году. После трех лет "губернаторства" Овсянников попросил Владимира Путина уволить его "по собственному желанию".

После этого чиновник стал замминистра промышленности, но из-за административного протокола о мелком хулиганстве, составленного на экс-"губернатора" в аэропорту в апреле 2020 года, он был исключен из правящей партии "Единая Россия", а спустя две недели уволен из Минпрома.

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