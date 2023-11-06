"Кагэбистская банка с пауками" - Нина Хрущева о путинской РФ

Нина Хрущева - политолог, писатель, правнучка руководителя СССР Никиты Хрущева, профессор Новой Школы в Нью-Йорке - читает курсы по международным СМИ, пропаганде, культуре и капитализму, современной политике и истории России. Хрущева написала книгу о своем дедушке, и эта книга, вероятно, выйдет в России с цензурными купюрами.

Программа #вТРЕНДde побеседовала с политологом в Вильнюсе. Нина Хрущева рассказала о том, почему Владимир Путин был, есть и будет в глазах американцев голливудским злодеем, что ждет Украину после президентских выборов в США и как именно Хрущев передавал Крым Украине.

Константин Эггерт: Как закончится путинское правление? Последнее время есть такие разговоры: вариант, близкий вашей семейной истории, 1964-й год - свержение вашего деда; либо смерть Сталина, 53-й год. Вот 1964-й год - возможен ли сейчас заговор?

Нина Хрущева: Может, конечно. И, честно говоря, меня удивило, что этого не произошло в начале. Потому что мы видели, что вся его (Владимира Путина. - Ред.), как говорится, элита - она была в шоке с отвисшими челюстями. Там каждый реагировал: у Валентины Матвиенко была истерика, у Сергея Нарышкина - сердечный приступ и так далее.

- После начала полномасштабного вторжения?

- После 24 февраля 2022 года, и когда потом сдали Херсон год назад. Все молчали, брали под козырек, но одновременно было видно, что в общем все хотят, чтобы скорее это закончилось. Я думаю, проблема в том, что, во-первых, на Западе все время обещают, что их (российскую элиту. - Ред.) будут подвешивать за ноги и все другие места, когда это все закончится. Они выбирают меньшее для себя страдание.

Мы вот сейчас видим, что Михаил Фридман уехал из Лондона или собирается больше приезжать в Москву и так далее. А главное, и вот это, кстати, к вопросу о Сталине и Хрущеве. Это система. Когда Сталин подписывал со всеми остальными (расстрельные списки. - Ред.), он же вязал кровью. Они все повязаны.

Нина Хрущева Фото: DW

И они не только не верят окружающему миру, они еще и друг другу не верят, и это точно "хрущевская формула". Тогда была коммунистическая банка с пауками, которая по сравнению с кагэбистской банкой - вообще ничто. Это просто рай, где змея, Адам и Ева живут в полном согласии и любви. Когда коммунистическая банка с пауками - вас ругают на красном ковре, выгоняют из партии. У Хрущева главное наказание было - выгнать из партии. Как с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, когда он беспартийный. А Хрущев: "Все равно выгнать!".

- Вы говорите, что это как кагэбистская банка с пауками. Это значит, что если Путин завтра умирает, то останутся те же самые кагэбисты у власти и ничего не изменится?

- Но это и путинская банка с пауками. Потому что кагэбистская банка с пауками - там, скажем, генерал КГБ Сергей Иванов или даже Николай Патрушев - это одно, а майор КГБ в этой банке - совершенно другое. Причем майор КГБ невысокого роста, который говорит, что он выше, чем он есть на самом деле. То есть он, правда, подполковник, но он все равно майор. Это его настоящий чин. Подполковника ему дали, когда он уходил из этой организации.

И это еще такая банка, в которой пауки маленькие, но хотят сделать вид, что они очень большие. То есть показать еще генералам типа Иванова, Патрушева, что он, между прочим, тоже генерал. Вот как бы вы бы в Украину не пошли, а я вот сейчас тут вам всем покажу очередную "кузькину мать - 22".

- Путина сменят люди из нынешнегот окружения. Вопрос в том, кто это будет?

- Неизвестно, вполне может быть Михаил Мишустин или Сергей Собянин - это как бы лучший вариант для всех. Николай Патрушев и Сергей Лавров, предположим, это какой-то другой вариант. Выходит Алексей Навальный и на белом коне въезжает в Кремль и говорит, что вот сейчас против коррупции и все остальное - это третий. Россия - страна непредсказуемая. То есть, если кто-то скажет, что они знают, как будет - они врут. Потому что знать это невозможно.

- В следующем году выборы в США. Очень странная история, при которой два очень-очень пожилых человека - главные претенденты на президентское кресло. Как это может сказаться на российско-американских отношениях, на том, что даже в ближайший год будет предприниматься в отношении путинской России и вторжения в Украину?

- Джо Байден, во всяком случае на сегодняшний момент, свой украинский потенциал исчерпал. Потому что бюджет приняли без (включения в него. - Ред.) помощи Украине. Пока республиканцы в Конгрессе ему безусловно сопротивляются. Насколько Байден за оставшийся год президентсва может действительно выступать за Украину и получать поддержку большинства - это вопрос. Теперь все заняты Израилем.

Дальше начинается предвыборная гонка. Мы видели американские предвыборные гонки. Если цирк - это цирк, то это просто цирк в кубе. Байден будет баллотироваться, соперничая с Трампом, а это значит не просто цирк в кубе, а цирк в стратосфере. То есть Украина, наверное, будет все больше сходить на второй план. Дальше, если выбирают Трампа, что вполне может быть, он же нам обещал, что за 24 часа это все развернет.

Как он будет разворачивать? Скорее всего, скажет Зеленскому: "Знаешь, хватит уже. Давай, там, Крымский мост перестань бомбить, Крым отдавай, а там мы, может, еще о чем-то договоримся". Путин улыбается широкой улыбкой Чеширского кота. То есть она просто безумная.

Кстати, я думаю, что Кремль, к вопросу о том, сколько он продержится, на это рассчитывает и рассчитывал, когда не пошло все за 5 минут (в Украине. - Ред.). Дальше они рассчитывали, поскольку же бесконечно рассказывают про декадентский Запад, про нестабильную Америку, что сейчас она сгниет через 5 секунд. Это, кстати, тоже страшно интересно, что Хрущев обещал загнивание, до этого Сталин обещал, потом Брежнев обещал, но все никак...

- Когда избирался президентом Трамп, все говорили, что он - агент Кремля и так далее, все сделает для Путина. А потом именно администрация Трампа стала давать оружие Украине. То есть особой мягкости в отношении Путина, по крайней мере в украинском вопросе, не было заметно.

- Вопрос, с кем дружить, не только президент решает. В Америке это еще решает и социальный заказ. Социального заказа на дружбу с Россией практически не существует. Если Трамп говорит, что будет с кем-то дружить, это значит, что вся элита и вся политическая общественность Америки будет делать так, что этого никогда не произойдет. Если бы Барак Обама дружил с Путиным, Трамп бы ненавидел Путина. То есть, Трамп всегда делает все наперекор.

Поэтому, если Байден сейчас идет против Путина, то Трамп будет стараться говорить: "Нет, я вам сейчас все объясню, это все по-другому". Сама политическая формула Америки она, в общем-то, антирусская. Тот, кто придет после Путина, - ему придется очень долго добиваться, чтобы ему, наконец, поверили. Потому что они же уже один раз поверили после Советского Союза - и видите, что получилось.

- На Западе, в том числе и в США, озабочены тем, что может произойти в России после Путина. Вы находитесь в России, ездите по стране. Насколько, по-вашему, эти опасения хаоса, потери контроля над ядерным оружием, прихода каких-то супернационалистических сил, которые, с точки зрения Запада, будут еще хуже Путина, - возможная перспектива?

- Евгений Пригожин был один из таких вариантов. Вы видите, чем это кончилось? Все может быть. На самом деле прокатить Путина хотят все, даже те, кто говорят, что мы боимся хаоса. Хаос, не хаос, Путин - наш любимый голливудский антигерой. Америка - страна голливудская, она и Россию понимает, и Путина с этой точки зрения. И чем Путин потрясающ - это тем, что он расставил все эти их галочки о том, как выглядит русский злодей из Голливуда.

- Но все равно в конечном счете, как я вас понял, образ России будет образом врага?

- России нужно будет 10 Горбачевых, чтобы это исправить. Война все равно когда-то закончится, но последующие поколения, с моей точки зрения, будут еще отплевываться кровью за тот ужас, в котором мы, русские, предстали в этой войне.

- А вот ничего этого бы не было, если бы ваш дед не был инициатором передачи Крыма Украине?

- Мой дед и передача - это, в общем, тоже такая формула пропаганды, потому что дед на самом деле никому ничего не передавал. Нет никаких документов даже, что Хрущев был на самом деле инициатором. Хрущев после войны, когда Украину освободили, занимался тем, что переселял в Крым крестьян. Моя тетя Рада (дочь Никиты Хрущева. - Ред.) была с ним в этих поездках. Она рассказывала: "Вот картоха не растет, ничего не цветет, а эти украинцы знают, как яблони разводить и так далее". Он думал, что административно это хорошая идея, потому что украинцы знают эту территорию. То есть это был совершенно административный ход.

Дальше, это подписывал Климент Ворошилов (на том момент - председатель Президиума Верховного Совета СССР. - Ред.). Председательствовал Георгий Маленков (на тот момент - председатель Совета Министров СССР. - Ред.), все согласились. Все считали, что это хорошая идея. Там заводили Каховскую ГЭС. Была проблема с водой, которую мы сейчас видим.

То есть это не было политическим решением. Это было административным решением. Это было законно. От того, что это в представлении Путина сегодня незаконно, это совершенно не имеет никакого значения. Я думаю, что не был бы Крым, придумали бы что-нибудь еще. Это - повод. Но история не знает сослагательного наклонения.

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