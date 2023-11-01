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Авен и Фридман назвали ошибкой свои инвестиции на Западе

Сергей Ромашенко
1 ноября 2023 г.

Михаил Фридман, комментируя решение уехать из Великобритании, сказал, что ему не оставили выбора. Петр Авен сообщил, что в аэропорту Лондона его допрашивали три часа и спросили, почему он инвестировал на Западе.

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Михаил Фридман
Михаил ФридманФото: ITAR-TASS/imago

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, уехавшие из России на фоне войны в Украине, назвали ошибкой свои инвестиции на Западе и покинули Великобританию из-за введенных против них санкций, сообщило агентство Bloomberg в среду, 1 ноября.

Фридман, комментируя свое решение уехать из Соединенного Королевства, сказал: "Мне не оставили выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой".

В свою очередь Петр Авен, который в настоящее время проживает в Латвии, сообщил, что в июле прошлого года полицейские три часа допрашивали его в аэропорту Лондона. В какой-то момент, говорит бизнесмен, полицейские спросили, почему Авен и его бизнес-партнеры инвестировали миллиарды на Западе и разместили свой офис в Англии. "По ошибке!" - сказал им Авен в ответ.

Санкции против российских олигархов

Михаил Фридман, Петр Авен и другие сооснователи "Альфа-групп" вскоре после вторжения войск РФ в Украину подпали под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года они подпали и под санкции США.

Фридман уехал из Великобритании в октябре, заявив, что там "невозможно жить" под санкциями, которые существенно ограничивают его расходы в стране. Сперва он уехал в Израиль, но после нового обострения палестино-израильского конфликта переехал в Москву. Петр Авен уехал из Великобритании в 2022 года после того, как его стали проверять на предмет нарушения санкций. Власти Латвии, где сейчас живет Авен, угрожают лишить его гражданства.

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