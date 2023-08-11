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Под санкции США подпали Авен, Фридман и еще два бизнесмена

Екатерина Венкина
27 мин. назад

Под санкции Минфина США подпали бизнесмены, имевшие отношение к "Альфа-банку", а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

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Владимир Путин и Петр Авен
Владимир Путин и Петр Авен (фото из архива, Alexander Nenenov, Pool/AP/picture alliance)Фото: Alexander Nenenov, Pool/AP/picture alliance

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) четырех российских бизнесменов и одно юридическое лицо. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в Департаменте казначейства США. Так, в перечень включен экс-глава совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который является гражданином России, Латвии и Люксембурга и проживает в Великобритании.

Под санкции подпал также гражданин России и Израиля, основатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман.

В список включен бывший исполнительный директор ТНК-ВР, один из совладельцев компании "Альфа-Групп", гражданин РФ и Израиля Герман Хан.

Наконец, ограничительные меры вводятся против бывшего контролирующего акционера консорциума "Альфа-Групп", гражданина России Алексея Кузьмичева.

"Богатая российская элита должна избавиться от мысли, что она может заниматься "бизнесом как обычно"

Юрлицо, фигурирующее в перечне, - Российский союз промышленников и предпринимателей. "Он участвует в деятельности, связанной с ответными мерами России на санкции, введенные против путинского режима после полномасштабного вторжения России в Украину", - пояснили в Минфине США.

"Богатая российская элита должна избавиться от мысли, что она может заниматься "бизнесом как обычно", пока Кремль ведет войну против украинского народа", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует необоснованному и неспровоцированному вторжению в Украину", - добавил он.

СМИ: Российские миллиардеры переписывают биографии

Ранее в отношении указанных физлиц были введены санкции Австралией, Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Великобританией.

Издание The Moscow Times 11 августа написало, что российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, в массовом порядке переписывают собственные биографии, избавляясь от упоминаний о связях с Россией, которые стали "токсичными" после начала российского вторжения в Украину.

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