"Взнос на войну". Путин ввел налог на сверхприбыль

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль компаний, чтобы компенсировать дефицит бюджета, вызванный санкциями и войной РФ против Украины.

Президент России Владимир Путин подписал в пятницу, 4 августа, закон, который устанавливает разовый налог на сверхприбыль компаний, заработавших за 2021-2022 годы более 1 млрд рублей. Посредством этого взноса власти РФ рассчитывают частично компенсировать дефицит государственного бюджета, треть которого, по оценкам СМИ, расходуется на войну против Украины.

Сверхприбыль будет высчитывать как разницу между средней прибылью за 2021-2022 годы и прибылью за 2018-2019 годы. Фирмы будут обязаны заплатить 10% от этой суммы. Всего налог затронет около 2500 российских и иностранных компаний, работающих в России. От его уплаты будут освобождены предприятия нефтегазового сектора, угольной промышленности, а также представители малого бизнеса.

По оценкам властей, такой взнос позволит пополнить казну на 300 млрд рублей. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что по крайней мере часть этой суммы Москва планирует направить на финансирование войны против Украины. В правительстве РФ заявили, что деньги от единовременного взноса направят на адресную поддержку семей с детьми.

Дефицитный бюджет и финансирование войны

Из-за проблем с наполнением бюджета в связи с западными санкциями и затянувшейся войной против Украины власти РФ поначалу предложили крупному бизнесу внести так называемый "добровольный" взнос в бюджет. Когда эта инициатива не увенчалась успехом, было решено ввести разовый налог на сверхприбыль.

В интервью DW российский экономист Игорь Липсиц комментировал это так: "Никто не хотел платить эти деньги с самого начала. Потому что если ты добровольно вносишь деньги в казну, то ты становишься спонсором военной операции, которую проводит Россия. Тогда ты автоматически оказываешься под санкциями. Из-за этого добровольный подарок президенту сорвался. Пришлось придумывать дополнительный налог, чтобы затыкать дыру в бюджете".

Смотрите также: