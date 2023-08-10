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"Досье" выяснило, как друг Путина Тимченко обходит санкции

Сергей Ромашенко
5 мин. назад

Как установили расследователи, Геннадию Тимченко с обходом санкций и газовым бизнесом в Узбекистане помогает непубличный бизнес-партнер Иван Егоров.

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Геннадий Тимченко
Геннадий ТимченкоФото: Sergei Karpukhin/AFP/Getty Images

Один из ближайших сторонников президента РФ Владимира Путина - российский бизнесмен Геннадий Тимченко, состояние которого Forbes оценивает в 18,5 млрд долларов США (16,8 млрд евро), смог обойти европейские санкции и продолжает вести бизнес на международном рынке благодаря своему другу - непубличному бизнесмену Ивану Егорову, говорится в расследовании Центра "Досье", обнародованном в четверг, 10 августа.

"Досье" называет Егорова одним из самых непубличных бизнесменов России, но его данные удалось найти во внутренних материалах принадлежащей ему компании "Звезда". В 2014 году эта компания участвовала в покупке российских активов нефтетрейдера Gunvor, основанного Тимченко. В результате сделки "Транснефть" к февралю 2016 года стала собственником нефтяного терминала в Новороссийске.

Гражданин Мальты

Согласно данным "Звезды", Егоров родился в Калининграде в 1959 году, окончил экономический факультет МГУ, а в 1994 году женился на Алле Рудковской. Супруги, а также их сыновья Матвей и Станислав, в декабре 2017 года получили гражданство Мальты.

"Досье" также получило фотографию Егорова, сделанную на паспорт, от источника в российских силовых структурах. Журналисты нашли еще четыре фото бизнесмена: на двух из них он снят рядом с Тимченко. Загранпаспорт Егорова выдан консульским департаментом МИД России в Москве, хотя обычно выдачей занимаются подразделения МВД.

Партнер нефтетрейдера Gunvor

Расследователи "Досье" выяснили, что Егоров начинал свою деятельность с ветераном внешней разведки Владимиром Суродиным, продюсером и "военкором" Минобороны Владимиром Пирожком и сотрудником советского торгового представительства в Финляндии Сергеем Шебеко. Тимченко также в то время начинал свой бизнес в Финляндии.

Егоров как минимум с 2000-х годов является финансовым и коммерческим директором финской группы Crudex. С 2011 года Crudex экспортировала из России нефтепродукты почти на 32,5 млрд долларов (29,5 млрд евро), а ее основным партнером на мировом рынке был основанный Тимченко нефтетрейдер Gunvor.

По данным "Досье", в 2011 году Егоров стал совладельцем офшора Elser Systems на Британских Виргинских островах. Другие его акционеры - близкие соратники Тимченко: соучредитель благотворительного фонда "Ключ" Владимир Пинчук и сотрудник SET Petrochemicals Олег Усачев.

Вилла на Лазурном берегу

В 2014 году именно Егоров помог Тимченко спасти его виллу на Лазурном берегу после того, как бизнесмен подпал под европейские санкции из-за поддержки аннексии Крыма и связей с Кремлем. С 2008 года вилла принадлежала Тимченко, его жене и дочери через компанию SCI Belize. 10 декабря 2014 года компания перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако: ее бенефициаром является семья Егорова. По той же схеме Егоров помог "Транснефти" приобрести терминал в Новороссийске.

Бизнес в Узбекистане

В настоящее время Егоров на деньги Тимченко занимается развитием Газлинского месторождения в Узбекистане. Это стратегический проект: газохранилище находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Россию, Туркменистан, Казахстан и Китай, стоимость проекта превышает 1 млрд долларов. "Узбекнефтегаз", в свою очередь, договорился о создании компании-подрядчика Gazli Gas Storage с российской компанией "Форус".

Центр "Досье" изучил отчетность этой компании и выяснил, что совладельцем компании является Иван Егоров, и именно через него происходит финансирование Газлинского месторождения: узбекистанское юрлицо Gazli Gas Storage получает деньги от "Форуса", а к "Форусу" они приходят от Егорова. Бизнесмен же получал средства от компании "Веста" - с 2020 года она перевела ему почти 7,6 млрд рублей. Спонсорами самой "Весты" являются топ-менеджер Тимченко Михаил Семенов и "Газпромбанк".

По оценке команды "Досье", доля "Газпромбанка" в узбекистанском проекте составляет около 74 процентов, а Тимченко - 26 процентов. Официально доля Тимченко в этом проекте не раскрывается, но источники в узбекском нефтегазовом секторе ранее указывали имя Тимченко, говоря о проекте.

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