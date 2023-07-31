Россияне, вопреки санкциям ЕС, скупают жилье в Испании?

2023 год, несмотря на действующие санкции ЕС в отношении РФ, может стать рекордным по числу купленной россиянами элитной недвижимости в Испании. К такому выводу приходят опрошенные DW испанские эксперты.

Нынешний год отмечен снижением числа поездок россиян в страны Евросоюза, включая Испанию. Это объясняется санкциями, введенными ЕС в отношении России за полномасштабное вторжение в Украину. Ограничения коснулись виз, получить которые стало труднее, авиасообщений с ЕС, использования банковских карт, возможности открывать зарубежные счета, хранить или переводить на них деньги из России и так далее.

В связи с этими санкциями резко сократилось количество приобретаемой россиянами в той же Испании недвижимости. Правда, не всей, а лишь той, что считается бюджетной - стоимостью от 70 до 120 тысяч евро. Продажи элитного жилья - вилл по цене от 500 тысяч до десятков миллионов - в 2023 году лишь выросли.

Эксперты, опрошенные DW, отмечают в этой связи, что в испанскую недвижимость отныне вкладывают деньги лишь "очень состоятельные люди", имеющие, во-первых, возможность обойти санкции, а во-вторых, "стремящиеся найти, из-за нестабильной ситуации в России, надежное убежище для себя и своих капиталов".

Жилье для элиты

К выводу о переменах в российской клиентуре приходит, в частности, Sonneil , крупнейшая компания по продаже недвижимости в провинции Аликанте, на восточном побережье Испании. Она публикует доклад, в котором утверждает, что в 2023 году из России "нахлынула волна" покупателей элитного жилья и что число продаж этого вида недвижимости уже увеличилось - по сравнению с прошлым годом - на 60,5 процента.

Недвижимость в Аликанте Фото: Viktor Tscherezky/DW

Риелтор Альберто Молина, владеющий агентством недвижимости в провинции Малага, на юге Испании, рассказал DW, что согласен с утверждениями Sonneil. Вместе с тем он отметил, что провинция Аликанте привлекает "российских богачей средней руки", ну, а те, кто готов выложить десятки миллионов евро, выбирают дорогие курорты юга или северо-востока Испании. В престижную испанскую "троицу" входят и Балеарские острова, также привлекающие российских клиентов.

При этом Молина подверг сомнению цифру из доклада Sonneil, в соответствии с которой, в первом триместре этого года россияне приобрели в Испании всего 715 единиц недвижимости. Он пояснил, что "эти данные взяты из государственного реестра продаж, в котором фиксируется гражданство покупателей, и они явно занижены". Дело в том, что многие россияне "не хотят себя афишировать и действуют на рынке недвижимости анонимно". Так что "точного числа граждан РФ, покупающих жилье в Испании, никто не знает", отметил риелтор.

Особенности оплаты сделок

Альберто Молина считает, что богатые россияне способны "без особого труда" обходить санкции ЕС, запрещающие, помимо всего прочего, пересылать деньги из России в Европу. Кстати, эту же мысль разделяет и близкая к испанскому правительству газета Pais, отмечая, что представители имущих классов России пользуются тем, что "давно внедрились в международную банковскую систему - хорошо ее изучили". Это и позволяет им преодолевать санкции.

На пляже в Аликанте Фото: Viktor Tscherezky/DW

С особенностями финансирования россиянами сделок в Испании познакомил DW независимый финансовый консультант Луис Дельгадо. Он напомнил, что для проплаты жилья, в первую очередь, следует иметь счет в испанском банке - наличными провести подобную операцию нельзя. А счет в Испании могут сейчас завести лишь граждане России, получившие вид на жительство - так называемую "резиденцию" в стране.

Как стать "резидентом" Испании

Быстро заручиться подобным документом, по словам Дельгадо, можно оформив фиктивный брак с гражданкой Испании или договорившись с каким-нибудь испанским стартапом, нуждающимся в финансировании. Правда, в этом последнем случае "резиденция в связи с предпринимательской деятельностью" вам обойдется примерно в 50 тыс. евро. Есть и возможность получить вид на жительство по так называемой "золотой визе",вложив в недвижимость не менее 500 тыс. евро. Но этот путь, как утверждает финансовый консультант, "не популярен среди россиян, большинство которых предпочитают оставаться в тени". Ведь фамилии обладателей "золотой визы" обычно становятся достоянием гласности.

Жилищное строительство - важная отрасль испанской экономики Фото: Viktor Tscherezky/DW

Так что наиболее подходящим способом получения вида на жительство, по данным Дельгадо, россияне считают вложения в стартапы. Ну, а деньги из России обычно пересылаются транзитом из какого-нибудь иностранного государства, часто относящегося к постсоветскому пространству. При этом на лиц, имеющих вид на жительство, не распространяется еще одно положение ЕС - о замораживании открытых еще до введения санкций банковских счетов россиян в случае, когда на них имеется более 100 тыс. евро.

Капиталы из офшора

Тем не менее, по словам Дельгадо, многие россияне, особенно те, кто вкладывают в испанскую недвижимость десятки миллионов евро - и раньше, и теперь - вовсе не заинтересованы в оформлении приобретения на свое имя, а посему не нуждаются в испанском виде на жительство. Они действуют через посредников, порой даже не появляясь в Испании, а "жилье финансируется их зарубежными компаниями, часто офшорными, определить владельца которых трудно".

Этот банк, как и другие, не принимает переводы из России Фото: Viktor Tscherezky/DW

Оформляется собственность на все те же офшорные или иные иностранные компании, а также на родственников или подставные лица, как правило, имеющие иностранные паспорта. Разумеется, вся подобная "финансовая инженерия" с транзитными счетами в зарубежных банках, офшорами, посредниками, подставными лицами, стартапами и иностранным гражданством "не по карману тем россиянам, которых интересует бюджетное жилье". Поэтому число подобных покупателей после введения санкций "практически сошло на нет", резюмировал Дельгадо.

Позиция испанских властей

По мнению двух опрошенных экспертов, компетентным властям Испании известна ситуация, возникшая вокруг продаж недвижимости россиянам. Однако, они "всякий раз оказываются бессильными по отношению к тем, кто умеет обходить санкции". Что же касается деловых кругов Испании, то они часто закрывают глаза, даже когда знают, что за подставными лицами стоят россияне. Местный бизнес, претерпевающий глубокий кризис, "рад любым капиталовложениям".

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