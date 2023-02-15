Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Семья Очеретных, Артур и Людмила (бывшая жена Владимира Путина), по данным испанских СМИ, пытается продать семейную собственность в Испании, опасаясь, что она попадет под санкции Евросоюза.

Семья Очеретных, Артур и Людмила (в прошлом жена президента РФ Владимира Путина), срочно продают две квартиры в элитном жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Об этом сообщили в среду, 15 февраля, ряд испанских СМИ со ссылкой на собственное расследование и материалы Politico.

По мнению близкого к испанскому правительству Шестого телеканала, газеты Mundo, интернет-портала Confidencial и других изданий, причиной продажи является "опасение попасть под санкции Евросоюза", которые предусматривают арест недвижимости. Под ограничениями, введенными в связи со вторжнием России в Украину, уже находятся сотни близких к Кремлю россиян.

У самого синего моря

Обычно хорошо информированные газета Español и портал Confidencial пишут, что недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и в 2014 году, незадолго до его вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о расположенных на так называемой "Золотой миле" Марбельи, одном из самых дорогих курортов Средиземноморья, двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров и общей стоимостью 2,2 млн евро. Для оплаты приобретения Артур Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков, утверждает Español.

Вместе с тем Español, а также газета 20 minutos и портал Confidencial полагают, что Очеретный, который является руководителем московской НКО Центр развития межличностных коммуникаций, не располагает собственными средствами для приобретения дорогостоящей зарубежной недвижимости. По мнению СМИ, деньги на квартиры в Испании, а также на другую собственность на миллионы евро, которую, по данным изданий, Очеретный имеет во Франции и Швейцарии, принадлежали Людмиле, бывшей супруге президента России.

Обоснованные опасения экс-первой леди

Confidencial отмечает, что чета Очеретных уже находится под санкциями Великобритании и что включения ее в санкционный список ЕС добиваются правительство Украины, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и некоторые другие организации. Их основным доводом, указывает издание, является уверенность в том, что "стоимость приобретенной Очеретными недвижимости намного превышает легальные доходы семьи" и что эти вложения "могут иметь неясное происхождение".

Портал напоминает также, что покупка испанской недвижимости стоимостью свыше 500 000 евро дает иностранцам право получить вид на жительство в Испании, сначала временный - на год, а потом и постоянный. DW обратилась в министерство внутренних дел Испании, чтобы выяснить, есть ли у семья Очеретных подобный документ. Представитель МВД ответил, что "эта информация относится к разряду персональных данных, а посему разглашению не подлежит".

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