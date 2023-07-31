"Проект": Более 80 российских олигархов работают на войну

Как минимум 81 российский предприниматель, входивший в довоенный рейтинг журнала Forbes "200 богатейших россиян" открыто принимает участие в снабжении российской армии. Об этом говорится в расследовании издания "Проект" "Пссы войны" , опубликованном в понедельник, 31 июля.

Выводы "Проекта" базируются на анализе госконтрактов, заключенных между российскими оборонными заводами и предприятиями, принадлежащими олигархам. Расследователи указывают, что в 2017 году российское оборонное ведомство начало массово засекречивать свои контракты, поэтому большая часть найденных ими договоров относится к периоду 2014-2018 годов. Это может создать не совсем полную картину, но по мнению журналистов: "Реальное число работающих на войну бизнесменов и полученных ими за это денег может быть существенно больше, чем в нашей базе данных".

По данным издания, общая сумма только открытых контрактов представителей крупного российского бизнеса с Минобороны за все время конфликта с Украиной - с 2014 по 2023 годы составляет не менее 220 миллиардов рублей.

Лишь14 олигархов попали под полные ограничения

В расследовании журналисты, среди прочих называют имена Алексея Мордашова ("Северсталь"), Владимира Потанина ("Норникель"), Вагита Алекперова ("Лукойл"), Михаила Фридмана (LetterOne), Романа Абрамовича (Millhouse), Геннадия Тимченко ("Новатэк"), Алишера Усманова (USM), Юрия Ковальчука (Банк "Россия"), Аркадия Ротенберга ("Мостотрест") и других.

80 из этих олигархов, отмечает "Проект", сейчас находятся под санкциями. Однако против 34-х бизнесменов действуют только украинские санкции, и лишь 14 олигархов попали под ограничения во всех странах - союзницах Киева. Лишь один олигарх, подчеркивают расследователи, после начала полномасштабного военного вторжения выступил против политики Кремля - основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

Бизнесмены опровергают обвинения

Ряд бизнесменов, попавших в список проекта, ответили на обвинения журналистов. Так, Владимир Лисин заявил, что его Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) никогда не поставлял и не поставляет продукцию для военного применения в России. "Мы понимаем, что наши аргументы снова не будут услышаны, но, учитывая, что мы делаем 3,6 млрд штук строительных шурупов, вы дорасследуетесь до "боевых комаров", - написал он в ответе журналистам.

Представители Михаила Фридмана указали, что он еще в марте 2022 года заявил о том, что "война никогда не может быть решением, а кровопролитие, которое будет стоить обоим народам многих жизней, необходимо остановить". Эту позицию руководство компаний Фридмана занимает и сейчас.

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