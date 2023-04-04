В Британии частично прекращено расследование против Фридмана

По данным FT, британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследования в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью лжесвидетельства и сговоре с целью обмана МВД Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NGA) прекратило расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана по двум из трех пунктов обвинения, предъявленных ему ранее. Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, со ссылкой на источники газета The Financial Times .

По данным издания, агентство прекратило расследования в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью лжесвидетельства и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании. Тем не менее ведомство все еще подозревает бизнесмена в преступлениях, связанных с отмыванием денег.

NCA подтвердило газете, что частично прекратило расследование по двум перечисленным в публикации пунктам против богатого 58-летнего россиянина, задержанного в Лондоне в декабре прошлого года. Идет ли речь о Фридмане, агентство не уточнило.

3 декабря 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило о задержании трех человек, которые, по предположению ведомства, были причастны к отмыванию денег и заговору с целью дачи ложных показаний. Среди задержанных был Михаил Фридман, хотя его имя и тогда не называлось. Все трое позже были освобождены под залог в 150 тысяч фунтов.

Фридман пытается освободиться от санкций

Михаил Фридман, состояние которого по оценкам Forbes, составляет 12,6 миллиарда долларов, живет в Великобритании с 2015 года. После вторжения России в Украину в отношении него ввели санкции ЕС и Великобритания. Фридман пытается оспорить их в суде.

В марте 2023 года стало известно, что что Фридман продаст свою долю в 32,9% в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей "Альфа-банк". Такое же решение принял другой крупный акционер - Петр Авен, также включенный в санкционные списки и владеющий 12,4% акций. The Financial Times предполагает, что таким образом бизнесмены хотят избавиться от санкций, введенных против них, предположила газета.



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