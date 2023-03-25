Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

В России бурную реакцию вызвали письма в ЕС с просьбами снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авена из "Альфа-Групп". Каковы шансы отмены этих санкций и возможно ли это вообще?

Санкции ЕС за российскую агрессию в Украине в середине марта были снова продлены на полгода - до 15 сентября 2023 года, а Михаил Фридман и Петр Авен из "Альфа-Групп", за которых просили Еврокомиссию российские оппозиционеры, остались в штрафных списках. Рано или поздно западные политики вынуждены будут пересмотреть свою позицию по санкциям в отношении российских олигархов,полагает приглашенный исследователь фонда Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Николай Петров.

"В самом начале войны, когда все были в шоке, их позиция могла выглядеть вполне рациональной, - говорит он. - Но сегодня понятно, что война затягивается, и никто не знает, на сколько, а то, что западные элиты и депутаты сделали год назад, де-факто играет на консолидацию вокруг преступного режима, а не наоборот". Политолог считает необходимым системно посмотреть на последствия принятых санкций, и, если окажется, что меры неэффективны или контрпродуктивны, сделать подход к индивидуальным спискам более сложным и дифференцированным.

Санкции Европейского Союза с российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена чисто теоретически могут быть сняты, сказал DW высокопоставленный чиновник Евросоюза. По его словам, для этого есть стандартная процедура: на штрафные меры можно подать апелляцию, которую должен в обычном порядке рассмотреть Совет ЕС. Кроме того, у фигурантов санкционных списков есть право обжаловать решение в Суде ЕС.

Десятки исков в Суде ЕС

Сейчас этот суд в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физических и юридических лиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях, сообщил DW официальный представитель Хартмут Ост (Hartmut Ost). Большинство дел возбуждено российскими бизнесменами, в отношении которых действуют такие меры, как замораживание активов и запреты на въезд в Евросоюз, однако выиграть суд до сих пор удалось только матери главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Процесс рассмотрения таких исков обычно занимает год, так что в ближайшее время следует ждать новостей из суда, сказал Ост. Как Фридман, так и Авен подали иски, оспаривающие санкции Евросоюза, под которые они попали, в суд ЕС в Люксембурге весной 2022 года.

Суд ЕС в Люксембурге Фото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance

Каждый раз перед очередной процедурой продления санкций в отношении РФ появляются сообщения о том, что Венгрия в Совете ЕС добивается удаления из санкционного списка нескольких российских олигархов, в том числе и Фридмана с Авеном. В преддверии последнего продления стало известно и о коллективном призыве ряда российских оппозиционеров и журналистов к Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС снять санкции с этих бизнесменов. Согласно правилам, по истечении шестимесячного срока санкционные списки могут быть пересмотрены: например, в них могут добавить новых фигурантов, а кого-то из старых - удалить.

В то же время, в связи с российской агрессией тенденция - расширение санкционных списков, а не наоборот. Так, в Европарламенте и некоторых странах Евросоюза добиваются введения санкций против всех 6000 фигурантов "Списка коррупционеров и разжигателей войны" ФБК, в то время как сейчас штрафные меры распространяются на 1473 физических и 205 юридических лиц.

Тем не менее механизм принятия санкций предполагает, что если подпавшие под санкции лица представят доказательства несправедливости введенных в их отношении мер, либо если Совет ЕС сам найдет подобные доказательства в открытых источниках, то он может принять решение об исключении этих лиц из штрафного списка, сказал чиновник Евросоюза.

Все процессы держатся в секрете

Этот процесс конфиденциален, поэтому официально его не комментируют ни в одном институте ЕС, как и переписку с авторами обращения к Еврокомиссии о снятии санкций с Фридмана и Авена. Брюссель не подтверждает и не опровергает получение таких писем, чтобы соблюсти тайну переписки, пояснил чиновник ЕС. Он подтвердил, что Евросоюз в принципе ведет диалог с российской оппозицией, однако не через каналы СМИ, а дипломатическими способами.

Петер Стано Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

"Как правило, мы не комментируем корреспонденцию, полученную или предположительно отправленную в Еврокомиссию и Европейскую службу внешних связей. Когда партнеры нам пишут, они получают ответ по соответствующим каналам. Что касается санкций, то все решения о введении новых мер принимаются государствами-членами в Совете ЕС единогласно на основе прозрачной правовой базы, а обсуждения носят конфиденциальный характер. Затем Совет ЕС постоянно пересматривает меры и вносит поправки в случае необходимости", - пояснил DW официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Индивидуальные санкционные списки - очень чувствительная тема, которую не обсуждают публично, говорят дипломаты в Брюсселе. Ведь любая утечка опасна тем, что подлежащие санкциям лица могут подготовиться к штрафным мерам. В то же время ситуация с этими списками крайне динамична, поскольку постоянно меняются сами условия санкций и могут появляться новые доказательства причастности к действиям, ответом на которые, собственно, являются штрафные меры ЕС. Процесс не прекращается даже в отношении лиц, уже находящихся в списке, пояснил DW дипломат одной из стран Евросоюза. Он ускоряется, если представлены возражения или существенные новые доказательства.

При рассмотрении представленных доказательств и принятии решения о том, следует ли изменить или отменить решение о санкциях, Совету ЕС предоставлена полная свобода действий. Конкретные сроки для такой проверки не устанавливаются.

Юридическая служба Совета ЕС постоянно анализирует и пересматривает списки на предмет законных оснований для санкционирования, ведь принимаются эти меры крайне быстро, рассказал DW другой дипломат. Если, по оценке юристов, законных оснований недостаточно, то они сами требуют исключения лиц из списков. Такие прецеденты уже были, и в общей сложности с девяти человек были сняты санкции Евросоюза, сказал дипломат, не вдаваясь в подробности. Российские СМИ на днях сообщили, что санкции были сняты с трех граждан ЕС в связи с их смертью.

Жесткие формулировки в санкционных списках

"Фридман и его деловой партнер Петр Авен участвовали в усилиях Кремля по снятию западных санкций, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины. В 2018 году Фридман вместе с Авеном посетили Вашингтон с неофициальной миссией, чтобы донести послание российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны Российской Федерации, - сказано в официальном документе ЕС. - Следовательно, он активно поддерживал материально или финансово, а также получал выгоду от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Он также поддерживал действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Владимир Путин и Петр Авен Фото: Alexander Nenenov, Pool/AP/picture alliance

Петра Авена в этом документе называют "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", регулярно встречающихся с ним в Кремле. "Он не действует независимо от требований президента", - убеждены в Брюсселе.

Отсутствие презумпции невиновности

Такой подход ЕС - это презумпция виновности, считает Петров, и его необходимо пересмотреть. Причем, не индивидуально, а системно по следующим пунктам: вина или отсутствие вины, механизм облегчения санкций и механизм возврата к санкциям или наложения более жестких санкций в ответ на конкретные действия в поддержку режима и отсутствие действий в направлении прекращения войны. "Когда речь идет о виновности, то это серьезный вопрос и не политикам с кондачка его решать", - указывает исследователь.

По его мнению, чтобы санкции работали, нужно задуматься над тем, как их облегчить или снять на таких условиях, которые побудили бы людей действовать, в том числе и против режима РФ. Таким условием, с точки зрения политолога, может быть публичное заявление, "что преступную войну начал Путин и его режим" и признание территориальной целостности Украины. "Далее за ними продолжают наблюдать, и если вдруг окажется, что, делая эти заявления, они помогают режиму, то тогда их наказывают", - продолжает свою мысль он. Эти действия уже лежали бы в плоскости презумпции невиновности.

Николай Петров Фото: DW

А продолжать сегодняшний подход - значит играть на Путина, уверен Николай Петров. Он привел в пример одно из высказываний в обращениии президента РФ: "Он сказал, что бы вы ни делали, как бы вы ни демонстрировали свою готовность играть по западным правилам, там вы все равно будете людьми второго сорта, поэтому приезжайте сюда, вкладывайте деньги в Россию, и вы заживете прекрасно". То, что было нормально год назад, сегодня играет в совершенно противоположную сторону, указал политолог.

Критики указывают на размытость критериев

По мнению других критиков, приведенные в официальных документах ЕС критерии подпадания под санкции слишком обширны и размыты. "Уровень детализации изложения причин включения в санкционный список значительно различается от одного лица к другому, что вызывает серьезную озабоченность", - сказано в недавно опубликованном докладе "Вторжение России в Украину: санкции ЕС зашли слишком далеко? Критическая оценка". Его авторы - юристки Саломе Лемассон и Анна Эмихен (Anna Oehmichen) - называют это низкими стандартами доказательств, обосновывающих санкции и считают, что эти основания непрозрачны.

Штрафные меры связаны с интересами безопасности Евросоюза и принимаются на основе общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Таким образом, Совету ЕС предоставлена свобода действий в принятии политических решений в области внешней политики и политики безопасности, а судебный надзор за решениями о санкциях ограничен, подчеркивают юристки.

Смотрите также: