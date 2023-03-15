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Один из возможных кандидатов на смягчение санкций - Михаил ФридманФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/imago
КонфликтыУкраина

Активисты призвали сохранить санкции против олигархов Путина

Сергей Ромашенко
32 мин. назад

Украинские и международные активисты возмущены случаями снятия санкций с прокремлевских олигархов. Они призвали ЕС и Британию пресечь попытки российских магнатов обелить свою репутацию.

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Украинские и международные гражданские активисты призвали Евросоюз и Великобританию пресечь попытки российских олигархов отмыть свою репутацию и добиться снятия санкций, введенных против них из-за войны России против Украины. "Мы, представители украинского и международного гражданского общества и научных кругов, возмущены недавними случаями снятия санкций с прокремлевских деятелей и связанных с ними лиц, а также попытками исключить некоторых кремлигархов из санкционных списков и отмыть их репутацию", - говорится в обнародованной в среду, 15 марта, петиции, которую подписали десятки украинских и несколько международных активистов.

В документе отмечается, что 1 марта Леонид Волков, председатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, предложил ЕС и Великобритании снять санкции с тех кремлигархов, которых он считает приемлемыми, чтобы побудить других российских магнатов порвать с Путиным. "Санкции будут эффективны лиши при наличии стратегии выхода", и олигархам, которые осудят войну, "должна быть предоставлена ясная опция - сделайте это и то, и санкции будут сняты", - аргументировал Волков.

В качестве кандидатов на смягчение санкций соратник Навального предложил миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров в Альфа-банке, поскольку они, по его мнению, не связаны с режимом Путина и не должны нести ответственность за его преступления.

Подписанты: Режим Путина совершает геноцид

"В то время, когда режим, созданный Путиным и олигархами, совершает геноцид, мы считаем такие предложения и заявления неприемлемыми и морально и политически порочными", - подчеркнули подписанты петиции.

"Украина и ее союзники на Западе ничего не должны российским олигархам, вместо этого мы ожидаем репараций в полном объеме. Если олигархи хотят стратегии выхода, то они могут это сделать прямо сейчас через существующие программы защиты свидетелей или другие способы легально избавиться от своих преступлений, совершаемых десятилетиями рука об руку с Кремлем", - указали активисты. Они подчеркнули, что "эта попытка обелить репутации и получить "опции" для дружков-покровителей ничего не даст кроме дискредитации тех, кто действует как лоббисты олигархов под прикрытием анти-коррупционной деятельности".

Подписанты петиции настоятельно призвали Совет ЕС, Европейский суд, правительство Великобритании и все другие институты ЕС/Великобритании сохранить санкции против кремлигархов из Альфа-банка и всех близких соратников Путина до конца войны и полной выплаты Россией репараций Украине, опубликовать больше информации о преступлениях российских олигархов, раскрыть информацию о точном объеме замороженных активов и ускорить возмещение олигархами убытков, чтобы поддержать усилия Киева в сфере обороны и восстановления Украины.

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Текст петиции

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