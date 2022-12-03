В Лондоне задержали состоятельного бизнесмена из РФ

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью провело операцию по задержанию богатого бизнесмена из РФ. По данным СМИ, речь может идти о Михаиле Фридмане.

В Лондоне проведена масштабная операция по задержанию богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании средств, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью лжесвидетельства. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) Великобритании.

По его данным, 58-летний мужчина был задержан 1 декабря в роскошной резиденции сотрудниками подразделения NCA по борьбе с клептократией.

Кроме него были произведены еще два задержания. 35-летний мужчина, работавший в резиденции, был задержан по подозрению в отмывании средств и препятствовании офицеру NCA после того, как вынес из дома в сумке несколько тысяч фунтов стерлингов.

Наконец, 39-летний мужчина, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был задержан в лондонском районе Пимлико по подозрению в отмывании средств и сговоре с целью мошенничества.

В операции в лондонском доме бизнесмена участвовали более 50 сотрудников полиции. В ходе обысков следователи NCA изъяли несколько цифровых устройств и значительное количество наличных денег.

Все трое отпущены под залог

Все трое подозреваемых были допрошены сотрудниками NCA и отпущены под залог.

Источник ТАСС сообщил агентству, что одним из задержанных мог быть российский бизнесмен, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Официального подтверждения этой информации нет.

"Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет", - заявили в пресс-службе "Альфа-банка".

Фридман проживает в Лондоне

Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании. В марте в интервью испанской газете El Pais проживающий в Лондоне бизнесмен говорил, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.

На сегодняшний день NCA пресекло почти 100 правонарушений элиты, связанной с президентом РФ Владимиром Путиным, и их пособников. При этом были заморожены счета, принадлежащие лицам, тесно связанным с попавшими под санкции россиянами.

На международном уровне деятельность NCA помогла заморозить множество объектов недвижимости, восемь яхт и четыре самолета. Она продолжает работать в сотрудничестве с Управлением по осуществлению финансовых санкций, чтобы обеспечить замораживание других активов в Великобритании, а также с глобальными партнерами для борьбы с незаконными средствами за рубежом.

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