Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Российским миллиардерам, находящимся под санкциями Запада и проживающим за границей, после начала войны в Украине стали регулярно звонить из Кремля и призывать их вернуться на родину. Об этом сообщила в среду, 7 сентября, международная деловая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на двух бизнесменов, получавших подобные звонки, а также нескольких других людей, знакомых с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, западные санкции подталкивают миллиардеров к возвращению в Россию. "Санкции заставляют элиты сближаться с Кремлем, даже если они предпочли бы дистанцироваться от него", - цитирует газета одного из них.

"Олигархи не пойдут на дворцовый переворот"

По оценке бизнесменов, с которыми пообщались журналисты, вероятность того, что оказавшиеся под санкциями олигархи попытаются свергнуть Путина, очень мала. "Чтобы устроить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно находиться во дворце. Ни одного из них (олигархов, подпавших под санкции Запада. - Ред.) там нет", - пояснил один из собеседников газеты на условиях анонимности.

После того как Путин начал войну против Украины, у десятков крупных российских бизнесменов были заморожены счета в западных банках, некоторые были вынуждены продать акции в западных компаниях и потеряли свои средиземноморские виллы. В результате у них сформировалось чувство обиды на Запад, и сейчас они ищут пути сохранить то, что осталось от их богатства, продолжает FT. Проведя интервью с семью находящимися под санкциями бизнесменами из РФ, журналисты пришли к выводу, что те считают себя козлами отпущения в ситуации, на которую не могли повлиять.

В то же время многие российские бизнесмены, по словам одного из собеседников издания, согласились бы отдать половину своего состояния на восстановление Украины, если бы им гарантировали возможность сохранить другую половину. Но Киев на такую сделку, судя по заявлениям представителей Офиса президента Украины, не согласен.

Российские богачи оспаривают санкции

Согласно документации Европейского суда, как минимум 21 российский бизнесмен, в том числе Михаил Фридман и его партнер Петр Авен, обратился туда с иском, оспаривающим законность принятых против них санкций.

По информации The Financial Times, многие документы, обосновывающие введение санкций против российских олигархов, действительно представляют собой сделанную наспех подборку новостных сообщений из СМИ или постов в соцсетях. Но сейчас ЕС пополняет эти дела новыми материалами.

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