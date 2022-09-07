  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Конфискация яхты Lady M, принадлежащей российскому бизнесмену Алексею Мордашову, в Италии, март 2022 года
После начала войны в Украине активы многих российских олигархов на Западе заморозили Фото: Antonio Calanni/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Александра Иванова
26 мин. назад

Олигархи обижены на Запад из-за антивоенных санкций и вынуждены идти на сближение с Кремлем, пишет газета The Financial Times.

https://www.dw.com/ru/kreml-trebuet-ot-rossijskih-milliarderov-vernutsa-v-rf/a-63045717

Российским миллиардерам, находящимся под санкциями Запада и проживающим за границей, после начала войны в Украине стали регулярно звонить из Кремля и призывать их вернуться на родину. Об этом сообщила в среду, 7 сентября, международная деловая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на двух бизнесменов, получавших подобные звонки, а также нескольких других людей, знакомых с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, западные санкции подталкивают миллиардеров к возвращению в Россию. "Санкции заставляют элиты сближаться с Кремлем, даже если они предпочли бы дистанцироваться от него",  - цитирует газета одного из них.

"Олигархи не пойдут на дворцовый переворот"

По оценке бизнесменов, с которыми пообщались журналисты, вероятность того, что оказавшиеся под санкциями олигархи попытаются свергнуть Путина, очень мала. "Чтобы устроить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно находиться во дворце. Ни одного из них (олигархов, подпавших под санкции Запада. - Ред.) там нет", - пояснил один из собеседников газеты на условиях анонимности.

После того как Путин начал войну против Украины, у десятков крупных российских бизнесменов были заморожены счета в западных банках, некоторые были вынуждены продать акции в западных компаниях и потеряли свои средиземноморские виллы. В результате у них сформировалось чувство обиды на Запад, и сейчас они ищут пути сохранить то, что осталось от их богатства, продолжает FT. Проведя интервью с семью находящимися под санкциями бизнесменами из РФ, журналисты пришли к выводу, что те считают себя козлами отпущения в ситуации, на которую не могли повлиять.

В то же время многие российские бизнесмены, по словам одного из собеседников издания, согласились бы отдать половину своего состояния на восстановление Украины, если бы им гарантировали возможность сохранить другую половину. Но Киев на такую сделку, судя по заявлениям представителей Офиса президента Украины, не согласен.

Российские богачи оспаривают санкции

Согласно документации Европейского суда, как минимум 21 российский бизнесмен, в том числе Михаил Фридман и его партнер Петр Авен, обратился туда с иском, оспаривающим законность принятых против них санкций.

По информации The Financial Times, многие документы, обосновывающие введение санкций против российских олигархов, действительно представляют собой сделанную наспех подборку новостных сообщений из СМИ или постов в соцсетях. Но сейчас ЕС пополняет эти дела новыми материалами.

Смотрите также:

Аналитик из Йеля: санкции против Кремля действуют

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Политолог из США: Путина больше всего унижает сам Путин, война в Украине для него - катастрофа (05.08.2022)

Политолог из США: Путина больше всего унижает сам Путин, война в Украине для него - катастрофа (05.08.2022)

Война в Украине лишь укрепила НАТО, а не ослабила, уверен американский политолог Иэн Бреммер. По мнению президента консалтинговой компании Eurasia Group, Путин добился такого усиления Альянса, о котором американские президенты не смели и мечтать. В частности, Бреммер указал на предстоящее увеличение границы НАТО и России после принятия в Альянс Финляндии.
Политика
5 августа 2022 г.
26:01 мин.
external

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Сергей Гуриев о будущем России: это будет большая Северная Корея, придаток Китая (02.09.2022)

Известный экономист Сергей Гуриев уверен, что эффект от введенных против России западных санкций будет усиливаться. И само решение об их введении он считает правильным. Ведь доходы, которые Кремль сейчас получает за счет экспорта нефти и газа, - это деньги, которые убивают украинцев, - подчеркивает Гуриев. Он считает, что штрафные меры не способны изменить цели Путина. Но сокращение доходов РФ.
Политика
2 сентября 2022 г.
21:31 мин.

Статья газеты The Financial Times об отношении российских олигархов к антивоенным санкциям Запада

Russia’s melancholy oligarchs
www.ft.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Конфискация яхты Lady M, принадлежащей российскому бизнесмену Алексею Мордашову, в Италии, март 2022 года

Кремль требует от российских миллиардеров вернуться в РФ

Политика
26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

Политика
58 мин. назад
56:24 мин.
Россия

Беларусь

СИЗО 1 на улице Володарского в Минске

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Не застегнул пуговицу - в карцер!

Права человека
6 сентября 2022 г.
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Яник в Сан-Франциско

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Образование
4 ч. назад
Германия
На главную страницу