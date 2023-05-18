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Аркадий Ротенберг (фото из архива)
Российский олигарх Аркадий Ротенберг (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/IMAGO
Правосудие и законФинляндия

Финляндия заморозила счета российского олигарха Ротенберга

Жан Рофе
59 мин. назад

Суд в Хельсинки наложил арест на 323 тысячи евро, которые предназначались для связанной с российским олигархом компании, пишет Helsingin Sanomat.

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Апелляционный суд города Хельсинки отменил решение суда низшей инстанции и позволил заморозить треть миллиона евро на счете, связанном с компанией российского олигарха Аркадия Ротенберга. Об этом в среду, 17 мая, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, речь идет о сделке с финской компанией, которая закупала минеральные удобрения в Дубае. Еще в октябре 2021 года суд арестовал 323 тысячи евро оплаты в пользу дубайской Agricultural Minerals DMCC, так как решил, что Ротенберг имел к ним прямой или косвенный доступ.

Районный суд это решение отменил, но апелляционный стал на сторону обвинения и постановил арестовать средства. В качестве доказательства он принял во внимание расследования СМИ, которые показали, что дубайская компания на самом деле действовала от имени российского акционерного общества "Минудобрения", подконтрольного Ротенбергу.

Хотя апелляционный суд обращался к Agricultural Minerals с просьбой предоставить документы о том, что деньги не будут передаваться подсанкционному лицу или использоваться им, он их так и не получил.

Россия заморозила счета диппредставительств Финляндии

Финляндия активно замораживает активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро, отмечает Helsingin Sanomat.

Ранее в среду МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета финских дипломатических представительств. Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. По словам главы внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия направила России ноту, но официальных объяснений пока не получила.

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Материал Helsingin Sanomat
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