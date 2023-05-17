Россия заморозила счета диппредставительств Финляндии

По сообщению финского МИДа, заблокированы счета дипломатических представительств страны в Москве и Санкт-Петербурге. Финляндия направила в Москву ноту, но ответа пока не получила.

Россия заморозила банковские счета дипломатических представительств Финляндии, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в среду, 17 мая. Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. "Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется", - сказал Хаависто.

По словам министра, решение России "выглядит как дразнилка", где вопрос, возможно, не был продуман до конца. Министр усомнился в том, что заморозка счетов может быть связана с членством Финляндии в НАТО. По словам Хаависто, Финляндия направила России ноту, но официальных объяснений пока не получила.

Глава финского МИДа выразил мнение, что действия России могут быть вызваны недовольством действиями Европейского Союза. "Разочарование теперь направлено среди прочего на Финляндию, которая выступает единым фронтом с ЕС, поддерживая Украину и требуя, чтобы Россия прекратила войну", - пояснил Хаависто, добавив, что "корень проблемы - в агрессивной войне, развязанной Россией и получившей международное осуждение".

Сотрудничество Финляндии и США

1 мая финские СМИ сообщили, что Финляндия и США приступили к обсуждению двустороннего соглашения по обороне, которое позволит американскому Минобороны использовать финские военные базы и размещать на территории страны вооружения.

Этот документ также позволит США строить в Финляндии новые инфраструктурные объекты. Ядерное оружие под действие запланированного соглашения не подпадает.

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