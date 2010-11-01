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Министерство иностранных дел Финляндии

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Контекст

Хельсинки

Финляндия ужесточает требования по визам для россиян

Финляндия ужесточает требования по визам для россиян

С 1 сентября 2019 года прекратятся визовые послабления для россиян, въезжающих в Финляндию.
Политика1 августа 2019 г.
Учения стран НАТО Trident Juncture в Норвегии, 31 октября 2018 года

Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS

Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS

Финляндия ожидает от РФ новой информации о сбоях в работе GPS во время учений НАТО.
Политика19 ноября 2018 г.
Собор в Хельсинки

Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО

Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО

Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех во время учений НАТО были российские военные.
Политика17 ноября 2018 г.
Глала МИД Финляндии Тимо Сойни

Финляндия ответила МИДу России по поводу Нарышкина

Финляндия ответила МИДу России по поводу Нарышкина

В Хельсинки надеются, что не получившие отказа делегаты РФ приедут на сессию ПА ОБСЕ.
2 июля 2015 г.
Russland Außenministerium in Moskau Gebäude

Российский МИД опроверг секретные переговоры РФ и США по Украине

Российский МИД опроверг секретные переговоры РФ и США по Украине

Встреча в конце июня была не на официальном уровне, а по линии неправительственных структур.
27 августа 2014 г.
Гидо Вестервелле в Москве

МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности

МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности

Три темы были важными для министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле во время его визита в Россию: правовая государственность, противоракетная оборона и перспективы безвизового режима в отношениях с Евросоюзом.
1 ноября 2010 г.
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