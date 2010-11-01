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Министерство иностранных дел Финляндии
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Контекст
Финляндия ужесточает требования по визам для россиян
Финляндия ужесточает требования по визам для россиян
С 1 сентября 2019 года прекратятся визовые послабления для россиян, въезжающих в Финляндию.
Политика
01.08.2019
1 августа 2019 г.
Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS
Посла РФ вызвали в финский МИД из-за помех GPS
Финляндия ожидает от РФ новой информации о сбоях в работе GPS во время учений НАТО.
Политика
19.11.2018
19 ноября 2018 г.
Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО
Посол РФ вызван в финский МИД за инцидент на учениях НАТО
Финляндия и Норвегия подозревают, что источником помех во время учений НАТО были российские военные.
Политика
17.11.2018
17 ноября 2018 г.
Финляндия ответила МИДу России по поводу Нарышкина
Финляндия ответила МИДу России по поводу Нарышкина
В Хельсинки надеются, что не получившие отказа делегаты РФ приедут на сессию ПА ОБСЕ.
02.07.2015
2 июля 2015 г.
Российский МИД опроверг секретные переговоры РФ и США по Украине
Российский МИД опроверг секретные переговоры РФ и США по Украине
Встреча в конце июня была не на официальном уровне, а по линии неправительственных структур.
27.08.2014
27 августа 2014 г.
МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности
МИД ФРГ не измеряет в метрах путь России к правовой государственности
Три темы были важными для министра иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле во время его визита в Россию: правовая государственность, противоракетная оборона и перспективы безвизового режима в отношениях с Евросоюзом.
01.11.2010
1 ноября 2010 г.
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