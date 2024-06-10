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Финляндия потребовала от РФ разъяснить инцидент с самолетом

Александра Иванова
11 июня 2024 г.

Минобороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении воздушного пространства страны российским военным самолетом. Инцидент расследуют.

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Российский ракетоносец Ту-95мс (фото из архива)
Российский ракетоносец Ту-95мс. Самолеты такого типа, по данным Минобороны РФ, совершили 10 июня плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.Фото: picture-alliance/dpa/TASS/Russian Defence Ministry's Press and Information Department

Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, сообщило министерство обороны недавно присоединившейся к НАТО страны вечером в понедельник, 10 июня. Чуть позже в тот же день МИД Финляндии уведомил в соцсети X, что связался с посольством РФ в Хельсинки и потребовал разъяснений относительно предполагаемого инцидента.

По данным Минобороны Финляндии, возможный заход российского военного самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса. Предположительно, российский военный борт залетел вглубь территории Финляндии приблизительно на 2 минуты, нарушив границу на 2,5 километра в восточной части Финского залива. Тип самолета в сообщении не уточняется.

"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении границ и немедленно начали расследование", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. 

Плановые полеты российских самолетов над Балтийским морем

Со своей стороны российское Минобороны отчиталось днем 10 июня о плановых полетах самолетов дальней авиации в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. "В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3", - сообщило ведомство в Telegram.

"На отдельных этапах маршрута дальних бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств",  - указано в сообщении. В Минобороны РФ подчеркивают, что "все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

По данным финской стороны, последний подтвержденный случай нарушения границы Финляндии российской военной авиацией был зафиксирован в августе 2022 года.

 

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