Трамп лично явился в суд в Нью-Йорке по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп редко появляется в суде, однако теперь он лично прибыл на заседание в Нью-Йорке. Он обрушился с нападками на судью и генпрокурора штата, назвав процесс "величайшей охотой на ведьм".

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 2 октября, лично явился на судебный процесс по гражданскому делу о мошенничестве. Перед началом заседания суда на Манхэттене он обрушился с обвинениями в адрес подавшей иск против него генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и судьи Артура Энгорона, который неделей ранее признал его виновным.

Трамп назвал обвинения против себя "несостоятельными", судью Энгорона - "негодяем", а афроамериканку Джеймс - "расисткой". "Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен", - заявил 77-летний бизнесмен и политик.

Член Демократической партии Летиция Джеймс в своем иске обвинила экс-президента, его сыновей и ведущих сотрудников в том, что они в течение многих лет завышали стоимости его холдинга The Trump Organization для получения более выгодных условий по кредитам и страховым договорам. Она заявила, что намерена в ходе судебного процесса раскрыть весь масштаб мошенничества Трампа. По ее словам, независимо от того, насколько богат или влиятелен человек, законы действуют одинаково для всех.

Процесс будет в основном касаться определения наказания

После того как в ходе судебного заседания 26 сентября судья Артур Энгорон признал Трампа виновным в мошенничестве, теперь процесс будет в основном касаться наказаний, которые ему придется понести.

Тюремный срок по этому гражданскому иску бывшему главе государства не грозит, судебное разбирательство, которое может затянуться на месяцы, не должно повлиять на выдвижение его кандидатуры на следующих президентских выборах.

Джеймс добивается для Трампа штрафа в размере 250 млн долларов и запрета вести бизнес в Нью-Йорке.

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