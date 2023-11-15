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Писатели и журналисты за решеткой. Где ситуация хуже всего?

Штефан Деге | Елена Дожина
15 ноября 2023 г.

15 ноября - Международный день писателей в заключении. ПЕН-клуб призывает к немедленному освобождению заключенных под стражу по политическим мотивам писателей, журналистов и издателей во всем мире.

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Особенно много журналистов погибло в Мексике
Особенно много журналистов погибло в МексикеФото: Luis Barron/Eyepix/ipa/picture alliance

Писатели, журналисты и издатели продолжают подвергаться преследованиям со стороны диктаторских режимов по всему миру. Многие поплатились своей свободой за то, что имели смелость открыто высказать свое мнение. Как, например, Ирина Данилович, медсестра и гражданская журналистка из аннексированного Крыма, освещавшая проблемы системы здравоохранения на полуострове и в результате оказавшаяся в колонии.

В тюремном заключении находятся также десятки других активистов в разных странах. Среди них - буддистский ученый и писатель Го Шераб Гьяцо в Тибете, журналист Сулейман Райсуни в Марокко, поэтесса и активистка Мария Кристина Гарридо Родригес на Кубе. Положение этих четырех активистов особо угрожающее, предупреждают в своем обращении представители международного ПЕН-клуба, в который входят 140 центров по всему миру. И, как добавляет Наджем Вали (Najem Wali), член Комитета писателей в заключении немецкого ПЕН-центра в Дармштадте, "пока один из них не свободен - никто не свободен".

Особенно важно - солидарность общественности

Международный ПЕН-клуб привлекает внимание общественности к трагическим судьбам всех тех, кто профессионально в том или ином качестве работает со словом: писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, редакторов и издателей, преследуемых за открытое выражение собственного мнения. "Писатели оказывают сопротивление, выступают за справедливость и свободное общество, - отметил Наджем Вали в интервью DW. - За это многие из них подвергаются преследованиям, угрозам, нападениям, тюремному заключению, изгнанию, а зачастую и смерти". 

В качестве примера можно привести британо-американского писателя Салмана Рушди, родившегося в Индии. Автор "Сатанинских стихов" едва выжил после покушения, совершенного на него во время выступления в августе 2022 года. Недавно он был удостоен Премии мира немецких книготорговцев.

Гражданская журналистка Ирина Данилович
Гражданская журналистка Ирина ДаниловичФото: Mary Lawlor UN Special Rapporteur

Аресты по надуманным предлогам

Яркий пример произвола диктаторских режимов - история Ирины Данилович. Родившаяся в Беларуси и жившая в России женщина переехала в Крым незадолго до его аннексии. Получив украинское гражданство, она работала медсестрой, а также участвовала в профсоюзном движении медиков. В какой-то момент она начала освещать как гражданская журналистка факты злоупотреблений в системе здравоохранения в Крыму.

29 апреля 2022 года активистка была насильственно похищена. В тот же день российские силовики провели обыск в ее доме, изъяли телефон и техническое оборудование. О ее местонахождении долго не было ничего известно. Только через две недели адвокат смог разыскать ее в следственном изоляторе в Симферополе. Данилович обвинили в хранении взрывчатых веществ, внесли в список "иностранных агентов" и приговорили к семи годам лишения свободы. В знак протеста против ненадлежащего уровня медицинского обслуживания в тюрьме Данилович объявила голодовку в марте этого года. По сообщениям членов ее семьи, женщина срочно нуждается в лечении.

Тибетский писатель Го Шераб Гьяцо
Тибетский писатель Го Шераб ГьяцоФото: TCHRD

 Также ПЕН-клуб обеспокоен состоянием здоровья тибетского писателя, просветителя и интеллектуала Го Шераба Гьяцо, известного как Гошер. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения в конце 2021 года - после тайного судебного процесса. Ранее он был арестован агентами службы госбезопасности Тибетского автономного района. Больше года Гошер находился под стражей без связи с внешним миром, о нем не было никакой информации. Его книги и публикации посвящены жизни тибетцев под правлением Пекина, тибетскому буддизму, языку и культуре Тибета. В частности, он критиковал китайское правительство за ограничение доступа тибетских детей к образованию на родном языке. Согласно публикациям в прессе, на запрос экспертов ООН по правам человека от 16 июля 2021 года, Китай через несколько месяцев ответил, что Го Шераб Гьяцо задержан по подозрению в подстрекательстве к сецессии. О судьбе Гошера практически ничего не известно.

Марокканский журналист Сулейман Раиссуни
Марокканский журналист Сулейман РаиссуниФото: privat

 Марокканский журналист Сулейман Раиссуни, известный своими критическими статьями, призывающими к политическим реформам в правительстве, был арестован в мае 2020 года. Он отвергает предъявленное ему обвинение в сексуальном насилии и считает свой арест политически мотивированным. Почти год он провел под стражей без суда и следствия, а затем был приговорен к пяти годам лишения свободы. Как уточняет ПЕН-клуб, судебный процесс проходил с нарушениями - в частности, без присутствия самого обвиняемого и его защитников. Его апелляция была отклонена. После почти года заключения Раиссуни провел длительную голодовку, в результате которой его здоровье ухудшилось. Организация Объединенных Наций и Европейский парламент выразили обеспокоенность в связи с условиями его содержания под стражей и требуют освобождения Сулеймана Раиссуни.

Преследуемая на Кубе писательница Мария Кристина Гарридо Родригес с надписью на ладони: "Нет насилию в отношении женщин!"
Преследуемая на Кубе писательница Мария Кристина Гарридо Родригес с надписью на ладони: "Нет насилию в отношении женщин!"Фото: privat

 Обвинения против кубинской поэтессы и активистки Марии Кристины Гарридо Родригес также были явно сфабрикованы. В марте 2022 года она была приговорена к семи годам лишения свободы за "нарушение общественного порядка", "нападение", "подстрекательство к совершению уголовного преступления", "неуважение" и "сопротивление". Арест произошел после активного участия поэтессы в мирных акциях протеста. Родригес отбывает наказание в женской тюрьме Гуатао. По информации ПЕН-клуба, там с ней обращаются с особой жестокостью.

"Механизмы, используемые для преследования неугодных режимам авторов, одинаковы во всем мире, - считает Наджем Вали. - Любая диктатура боится свободного слова. Диктаторы правят, надеясь, что люди ничего не видят, не слышат - и поэтому молчат". Наджем Вали испытал то, о чем говорит, на собственном опыте: в 1980-х он был арестован в Ираке. С мая 2022 года Вали является представителем Комитета писателей в заключении и вице-президентом Немецкого ПЕН-центра.

Свобода слова под угрозой во всем мире

Тем временем Международный Комитет писателей в заключении рисует мрачную картину того, в каком состоянии находится сегодня свобода слова. В ежегодном отчете за 2022 год перечислено по меньшей мере 68 имен писателей и журналистов, которые были убиты или подверглись угрозам. Особенно сложная обстановка сложилась в Северной и Южной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. По мнению Вали, в настоящее время больше всего свобода слова попирается в Мексике - если судить по количеству убитых журналистов и авторов. Однако, очень похожая ситуация наблюдается в Китае, России, Турции, Сирии, Зимбабве и Сальвадоре. По словам Вали, трудно составить какой-либо рейтинг. В этой связи он говорит о том, что есть "горячие точки", например, Иран с его протестным движением, возглавляемым женщинами.

Международный день писателей, находящихся в заключении, проводится с 15 ноября 1980 года под эгидой Международного ПЕН-клуба, создавшего в 1960 году Комитет писателей в заключении. Этот день солидарности и памяти был учрежден как реакция на "растущее число стран, которые пытаются заставить авторов замолчать с помощью репрессий".

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