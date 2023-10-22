Салману Рушди вручили Премию мира немецких книготорговцев

Британскому писателю индийского происхождения Салману Рушди в воскресенье, 22 октября, вручили во Франкфурте Премию мира немецких книготорговцев - одну из самых престижных литературных наград ФРГ.

Вручавший премию писатель Даниэль Кельманн назвал Рушди одним из величайших рассказчиков в истории литературы и "возможно, самым важным защитником свободы искусства и слова в наше время". После того как иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти из-за романа "Сатанинские стихи", писатель стал "символической фигурой свободы творчества", сказал Кельманн.

Рушди предостерег от нападок на свободу слова

Рушди в своей речи на церемонии вручения премии предостерег от нападок на свободу слова, заявив, что цензуре подвергаются образовательные учреждения и библиотеки, а "экстремистские религии и фанатичные идеологии проникают в те сферы жизни, где им нет места". "Прогрессивные голоса выступают за новый тип цензуры, который создает видимость добродетельности", - заявил Рушди.

Оргкомитет премии, обосновывая свой выбор, заявил, что несмотря на опасность, которой он постоянно подвергается, Рушди остается "одним из самых страстных защитников свободы мысли и языка", сочетая "повествовательное видение с постоянным литературным новаторством, юмором и мудростью". Он "описывает силу, с которой жестокие режимы разрушают целые общества, но также и несокрушимость духа сопротивления отдельных людей", говорится в заявлении оргкомитета.

Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - награда деятелям литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Ее учредили в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки.

Преследование Рушди и нападение на него

Долгое время за голову Рушди в Иране было объявлено многомиллионное вознаграждение, и писатель был вынужден скрываться. В течение нескольких лет Рушди находился под постоянной охраной Скотленд-Ярда. В 2002 году британское правительство получило от Ирана негласные гарантии безопасности писателя, и охрана была снята.

12 августа 2022 года Рушди был тяжело ранен перед началом выступления в Институте Чатокува в штате Нью-Йорк, где он собирался прочесть лекцию. Прорвавшийся на сцену преступник нанес ему несколько ударов ножом. Рушди был доставлен в госпиталь, экстренно прооперирован и какое-то время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате нападения он потерял глаз. В феврале 2023 года был опубликован новый роман Рушди под названием "Город победы".

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