Город победы: новый роман Салмана Рушди после покушения

Более 30 лет назад писателю Салману Рушди был вынесен смертный приговор. Он был вынужден уйти в подполье, но не прекратил заниматься творчеством. И вот выходит в свет его новый роман "Город победы".

Брэдфорд на севере Великобритании. 14 января 1989 года, тихое субботнее утро. Город проснулся от того, что сотни разгневанных людей бежали по улицам к ратуше. Они протестовали против книги "Сатанинские стихи" британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди и даже сожгли несколько ее копий. Звучат возмущенные речи, осуждающие роман как богохульство и оскорбление ислама.

Возмущение по всему миру и смертный приговор

Но когда по площади разносились пепел и обгоревшие клочки книжных страниц, даже самые воинственные протестующие не догадывались, что разожгли всемирный огонь ненависти: книгу писателя сжигали во многих странах, были зарегистрированы нападениях на книжные магазины, на демонстрациях гибли люди, раздавались угрозы заложить бомбу издательству, которое выпустило книгу Рушди и авиакомпании British Airways, а в здания британских посольств летели камни. Во многих странах полиция, парламенты и правительства находились в некотором замешательстве.

Вскоре выступил и верховный блюститель ислама аятолла Рухолла Мусави Хомейни из Ирана. Он вынес писателю Рушди и всем причастным к изданию книги смертный приговор - так называемую фетву: "Я призываю всех правоверных мусульман этих людей немедленно казнить, где бы вы их ни нашли, чтобы никто не посмел посягнуть на святость ислама", - заявил Хомейни по иранскому радио 14 февраля 1989 года.

Из-за обрушевшегося на него гнева в исламском мире Рушди был вынужден скрываться с помощью британских спецслужб, меняя свое убежище до 56 раз в течение года. Между тем, он всегда пытается вернуться к нормальной жизни, продолжать писать и высказываться об актуальных событиях.

Салман Рушди в Торонто, 1986 год Фото: Reg. Innell/ZUMA Press/IMAGO Images

Вышли в свет и новые романы, Рушди неоднократно удостаивался престижных литературных премий. Его лучшая книга - автобиография "Джозеф Антон", в которой он рассказывает о своих годах в подполье. В конце концов писатель переехал в США, где смог передвигаться более свободно. Однако в августе 2022 года стало очевидно, что многолетняя ненависть со стороны исламистских экстремистов не утихла.

На одном из литературных мероприятий в Нью-Йорке 24-летний мужчина напал на Рушди с ножом и серьезно ранил его. Писатель, который двумя месяцами ранее отпраздновал свое 75-летие, до сих пор борется с последствиями ножевого ранения: он ослеп на один глаз и больше не может двигать одной рукой.

Новый роман "Город победы"

Тем не менее, 7 февраля 2023 года вышел в свет его новый, пятнадцатый по счету, роман на английском языке "Victory City" ("Город победы"). В нем Рушди рассказывает историю индийской девочки Пампы Кампаны, ставшей сиротой. Она получает сверхъестественные силы от богини Парвати и основывает город Биснага, название которого переводится как "город победы", который потомки будут считать чудом света.

Создав Биснагу и ее жителей, Пампа Кампана пытается выполнить задачу, которую поставила богиня Парвати, - предоставить женщинам равные права и возможности в патриархальном мире. Жизнь Пампы Кампаны тесно переплетается с жизнью Биснаги, начиная с того, что девочка сеет семена из волшебного мешка, и заканчивая трагическим разрушением города из-за глупости правителей.

75-летний британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии и постоянный фигурант букмекерских списков претендентов на Нобелевскую премию Салман Рушди для связи со своими читателями использует Twitter, в котором публикует и обзоры своего нового романа. В день его выхода в свет Салман Рушди выложил в социальной сети и свое первое селфи после покушения. На фотографии видно, что писатель ослеп на один глаз. Салман Рушди по понятным причинам не будет участвовать в книжных турах или рекламных мероприятиях, но останется на связи со своими читателями и почитателями в социальных сетях.

Ожидается, что новый роман Салман Рушди "Город победы" появится немецком языке в апреле 2023 года.

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