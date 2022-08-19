 Немецкий писатель Гюнтер Вальраф: Рушди достоин Нобелевской премии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.08.2022

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Культура и стиль жизни

Немецкий писатель Гюнтер Вальраф: Рушди достоин Нобелевской премии

После покушения на писателя Салмана Рушди интерес к его роману "Сатанинские стихи" толкьо вырос. Враги хотели заставить его замолчать, но эффект получился обратный.

Писатель Рушди

Террор и насилие направлены на то, чтобы запугать людей и подавить критику. Они показывают миру, что может случиться с теми, кто высказывается свободно, не боясь возмездия. Возможно, результатом такого запугивания становится то, что политическая оппозиция, критически настроенные журналисты или художники начинают заниматься самоцензурой. Покушение на писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке, направлено и против либерального общества. В мае нынешнего года писатель Рушди сделал следующее заявление: "Свобода слова - это свобода, от которой зависят все остальные свободы".

К шоку и недоумению, которые вызывают акты насилия, теперь добавляется и непокорность: свободный мир не хочет склоняться перед агрессорами, не соглашаясь с тем, чтобы ему диктовали, как жить и думать. Так было после нападения на редакцию французской сатирической газеты Charlie Hebdo в 2015 году, так было после российского вторжения в Украину, население которой сплотилось вокруг свободы и независимости своей страны, как никогда прежде. 

Интерес к книге Рашди резко вырос

Нашумевший роман Рушди "Сатанинские стихи", изданный в 1988 году, нельзя свести на нет попыткой убийства автора, что еще больше подчеркивает безумие этого акта насилия. Напротив, нападение привлекло к его произведению еще больше внимания спустя более чем три десятилетия. После покушения на автора "Сатанинских стихов" продажи его книги в интернет-магазине Amazon взлетели.

"Лучшая защита и сопротивление - читать Рушди, чтобы распознать и понять литератора, стоящего за политическими фигурами своего произведения", - сказала DW Корнелия Цецше (Cornelia Zetzsche), вице-президент ПЕН-центра Германии. Однако опасность для преследуемых людей остается и тогда, когда общественное внимание к ним снова ослабевает. 

Корнелия Цецше

Корнелия Цецше

 

В феврале 1989 года, через шесть месяцев после публикации книги, иранский революционный лидер аятолла Хомейни издал религиозный эдикт - фетву, в которой заочно приговорил прозаика к смертной казни. "Сатанинские стихи"  многие мусульмане считают оскорбительным для ислама, Корана и пророка Мухаммеда.

Убийство японского переводчика

За голову Рушди была назначена награда от государственных фондов, частных спонсоров и государственных СМИ, которая с годами выросла до 4 миллионов долларов. Писателю пришлось скрываться в то время, когда совершались нападения на переводчиков его книги.

Японский переводчик, исламовед Хитоси Игараси, был убит в 1991 году неизвестным преступником. Имена переводчиков книги на немецкий язык, по понятным причинам были засекречены. Сам Рушди годами жил под личной охраной в тайных местах.

"Фетва разделила жизнь писателя на "до" и "после", как, вероятно, произойдет и после покушения на него", - подчеркивает Корнелия Цецше. Никто не ожидал, что Рушди все еще может оказаться жертвой такого преступления спустя столько лет. "Он жил сравнительно свободно и открыто в течение двух десятилетий. Трудно представить себе, что он сможет снова вернуться к прежней жизни", - делится своими сомнениями Цецше. Корнелия Цецше, знакомая с Рушди более 30 лет, говорит: "Салман Рушди - один из самых красноречивых авторов, я безмерно ценю его непринужденность, юмор и самоиронию". 

"Он всегда вел себя беззаботно"

Немецкий журналист и писатель Гюнтер Вальраф (Günter Wallraff) тоже лично знаком с Рушди уже несколько десятилетий: британский писатель индийского происхождения даже гостил у него дома в Кельне в 1993 году. Вальрафф рассказал DW, что в последний раз встречался с Рушди в Дании несколько лет назад. "Он всегда казался беззаботным, но окружающие его люди ценили его хорошую охрану". Рушди уже несколько лет живет в Нью-Йорке, где он практически свободно передвигался и, по его собственному признанию, чувствовал себя в безопасности. 

Гюнтер Вальраф (в центре), Салмана Рушди (справа) и турецкий писатель Азиз Несин (слева)

В 1993 году Гюнтер Вальраф (в центре) пригласил Салмана Рушди (справа) и турецкого писателя Азиза Несина (слева) в Кельн

По признанию Вальрафа, он не ожидал, что спустя столько лет, на Рушди может быть совершено покушение. "То, что преступник не признает свою вину, знаменательно",  - считает журналист. Вальраф видит в мировой реакции на нападение, что "широкая демократическая общественность выступает за свободу, и ее позиции еще более укрепятся после покушения на жизнь писателя".

Нобелевская премия как запоздалый жест?

Корнелия Цецше считает, что эффект солидарности с писателем в любом случае нельзя недооценивать: "Психологически преследуемым писателям помогает осознание того, что их не забыли". Немецкий ПЕН-центр объявил, что намерен присвоить Рушди звание почетного члена, а Международная ассоциация писателей запланировала всемирные чтения "Сатанинских стихов" - как это было в 1989 году, после того как была объявлена охота на писателя. Только теперь чтения состоятся в цифровом формате.

"Нобелевская премия по литературе для Рушди давно назрела", - считает Гюнтер Вальраф. На самом деле Рушди должен был получить ее, когда Хомейни приказал его убить, говорит он, но многие институты, в том числе Шведская академия, не решались идти против Ирана - по политическим и экономическим соображениям.

Теперь пришло время подать пример с наградой, подчеркивает Вальрафф, который также предлагает удостоить Нобелевской премией мира Джулиана Ассанжа и Алексея Навального.

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